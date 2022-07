Resident Evil serie tv Netflix – trama, cast, finale

Condividi su

Netflix propone dal 14 luglio la serie tv dal titolo Resident Evil. Si tratta di un prodotto di genere horror con atmosfere di fantascienza.

La produzione è degli Stati Uniti d’America, l’anno di realizzazione è il 2022. La prima stagione della serie è composta in totale da otto episodi, ognuno della durata di 43 minuti circa.

Resident Evil serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Rachel Goldberg, Rob Seidenglanz, Batan Silva e Bronwen Hughes. Protagonisti principali sono Albert Wesker e Jade Wesker interpretati rispettivamente da Lance Reddick e Ella Balinska. Nel cast anche Adeline Rudolph nel ruolo di Billie Wesker.

Le riprese si sono svolte in Africa, in particolare a Città del Capo e location limitrofe nel territorio del Sud Africa.

La produzione è della Constantin Film in collaborazione con Moonlighting Films e Netflix.

La serie è conosciuta al livello internazionale con il medesimo titolo.

Resident Evil – trama della serie tv in onda su Netflix

La serie tv Resident Evil riprende la saga dei film usciti precedentemente. La trama raccontata è ambientata su due linee temporali. La prima parte nel 2022, il salto temporale invece arriva al 2036. Resident Evil racconta le avventure di Jade Wesker, figlia di Albert Wesker. La ragazza appare perseguitata dal suo passato a New Raccon City e dal segreto agghiacciante nascosto da suo padre, in particolare i legami che ha il genitore con la Umbrella Corporation.

Jade è soprattutto spaventata da ciò che è successo a sua sorella Billie. Infatti la ragazza deve combattere per la sopravvivenza in un mondo invaso da creature folli e assetato di sangue. Anche nella serie Raccon City è stata bombardata nel 1998 e Albert Wesker è caduto in un vulcano che è stato poi distrutto con un razzo. Poiché la presenza di Wesker è confermata nella serie Netflix, sicuramente i telespettatori si chiederanno come abbia fatto il protagonista ad uscire vivo dal vulcano e ritrovarsi tra le strade di New Raccon City in compagnia delle figlie.

Spoiler finale

Insomma si è trattato di una morte apparente. Wesker non è sopravvissuto grazie a qualche trucco come un giubbotto a prova di fuoco, ma c’è nel suo modo di salvarsi un segreto che sarà rivelato soltanto nel corso degli otto episodi complessivi della prima stagione.

Resident Evil: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Resident Evil e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Lance Reddick : Albert Wesker

: Albert Wesker Ella Balinska : Jade Wesker

: Jade Wesker Adeline Rudolph : Billie Wesker

: Billie Wesker Mpho Osei Tutu : Yen

: Yen Anthony Oseyemi : Roth

: Roth Marisa Drummond : Guard

: Guard Lea Vivier : Susana Franco

: Susana Franco Ahad Raza Mir: Arjun Batra