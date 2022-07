Grand Hotel, la serie torna in prima serata su Canale da venerdì 22 luglio

Condividi su

Venerdì 22 luglio, dalle ore 21:25 su Canale 5, tornerà la serie Grand Hotel. Il prodotto seriale andrà in onda con le ultime puntate della terza stagione, che andranno a chiudere per sempre la produzione.

Grand Hotel Canale 5, in totale ci saranno 15 episodi

Grand Hotel, in onda su Canale 5 dal 22 luglio, ripartirà da dove si è conclusa lo scorso anno. Mediaset, nell’estate del 2021, ha infatti mandato in onda le prime due stagioni della serie, composte rispettivamente da 9 e 8 episodi. Lo scorso settembre, il Biscione ha interrotto la programmazione della produzione con la messa in onda dell’ottava puntata della terza stagione. Nelle prossime settimane andranno in onda i restanti quindici episodi.

Grand Hotel, presto nuovamente nei palinsesti di Canale 5, è una serie originaria della Spagna. Qui è andata in onda, con ottimo successo, tra il 2011 e il 2013. Il prodotto, di genere drammatico e thriller, è stato ideato per Antena 3 da Ramòn Campos e Gema R. Neira. La regia, invece, è curata da Carlos Sedes.

Grand Hotel Canale 5, le trame e i titoli delle puntate in onda il 22 luglio

Il 22 luglio, su Canale 5, andranno in onda due puntate di Grand Hotel. La prima si intitola Il primo giorno e riprenderà dall’esplosione della bomba che ha chiuso la scorsa stagione. Julio sopravviverà allo scoppio, che però ha provocato numerosi morti e feriti. Anche la struttura ha subito danni ingenti. Ciò che preoccuperà di più tutto, però, sarà la scomparsa di Alicia. Diego, suo marito, affermerà che la coniuge ha deciso di fuggire volontariamente e a supporto di questo mostrerà una lettera. Né Julio né Ayala, però, crederanno a questa versione e inizieranno a ricercare Alicia.

Il secondo episodio di Grand Hotel in onda il 22 luglio su Canale 5 si intitola Valtejar. In questa puntata sarà nuovamente protagonista Alicia. Quest’ultima, dopo aver fatto perdere le proprie tracce, si mostrerà di nuovo. Diego, il marito, comprenderà che la coniuge ha intrapreso una relazione con Julio. Quest’ultimo progetterà una fuga d’amore con Alicia. Donna Teresa, intanto, cercherà di far sposare il figlio Javier con una ricca ereditiera. Javier, però, si innamorerà di Laura, una giovane infermiera. L’hotel danneggiato, poi, finirà nelle mire di Cecilia Velledur, giovane e viziata ereditiera che vorrebbe prelevare la struttura ma che troverà l’opposizione di Donna Teresa. Farà il suo esordio don Grau, il nuovo e giovane parroco.

Il cast

Molto ricco il cast di Grand Hotel, dal prossimo venerdì in onda su Canale 5. In primis torneranno i personaggi di Alicia, Julio, Javier e Diego. I protagonisti saranno interpretati, rispettivamente, da Amaia Salamanca, Yon Gonzàlez, Eloy Azorìn e Pedro Alonso. Nelle nuove puntate, poi, sarà nuovamente presente Donna Teresa, che avrà il volto di Adriana Ozores. Per quanto riguarda i nuovi personaggi, farà il suo esordio nella serie Megan Montaner, nota per aver interpretato Pepa de Il Segreto. L’attrice darà vita al personaggio di Maite. Don Grau, il nuovo parroco, sarà infine interpretato da Roger Coma.