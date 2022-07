Harry Wild- La signora del delitto: anticipazioni e trama della terza puntata

Condividi su

Oggi Rete 4 trasmette in prima serata la terza puntata di Harry Wild- La Signora del delitto, proponendo due nuovi episodi. Si tratta di una coproduzione tra Inghilterra e Irlanda.

La prima stagione della serie tv di genere giallo con atmosfere drammatiche e thriller è formata da 8 episodi. La Rete li propone in quattro prime serate. La durata di ciascun episodio è di 50 minuti.

Harry Wild- La Signora del delitto: regia, protagonisti dove è girato

La serie è diretta da Rob Burke & Ronan Burke. I protagonisti sono Jane Seymour che interpreta Harry Wild e Stuart Graham nel ruolo di Ray Tiernan. Amy Huberman e Paul Tylak invece sono Orla Wild e Glenn Talbot.

Le riprese si sono svolte interamente in Irlanda. Le scene infatti sono state girate a Dublino, città nella quale è ambientata anche la storia. Il set è stato allestito anche al Trinity College.

Le musiche sono di Ray Harman. David Logane e Jo Spain si sono occupati della sceneggiatura. Logane è anche l’ideatore della serie. Frank Moiselle invece si è occupato dei casting. Allison Byrne ha curato i costumi. Gli effetti speciali sono di Brendan Byrne.

Harry Wild- La Signora del delitto è prodotta da Dynamic Television ed è distribuito da Acorn TV.

Harry Wild- La Signora del delitto: trama terza puntata, Un giorno in prigione

Il primo episodio si intitola Un giorno in prigione. Durante la cena organizzata da Lawrence Cavendish, uno degli ex colleghi di Harry, i conviviali iniziano ad avvertire un forte senso di nausea. Il malessere deriva dall’acqua che hanno bevuto. Essa proviene infatti da un pazzo nel quale giace il cadavere di una donna. Si tratta della moglie di Cavendish.

Quella sera Harry è stata l’unica a non bere acqua e per tale motivo diventa la principale sospettata dell’omicidio. I due giovani investigatori Vicky Boyle e Jordan MacDonald infatti sono convinti che sia lei la responsabile. Charlie, il figlio poliziotto di Harry, non può aiutarla e il suo alibi non è abbastanza convincente.

Harry si ritrova così obbligata ad alloggiare in una stanza senza vista, a spese dallo Stato, dalla quale cerca di fare chiarezza sugli accadimenti di quella sera per trovare il vero colpevole. Ad aiutarla il suo collaboratore Fergus Reid.

Harry Wild- La Signora del delitto: trama La Tempesta

La Tempesta è il titolo del secondo episodio. Harry, Lola e Fergus si ritrovano intrappolati in un pub a causa di una violenta tempesta che si è abbattuta sulla città. La perturbazione atmosferica ha infatti provocato l’allagamento delle strade e l‘isolamento telefonico in quanto molto antenne sono crollate.

Tutto cambia quando i tre protagonisti scoprono che un uomo è stato rapito e rinchiuso nel bagagliaio di un’automobile ferma al parcheggio del pub. Ben presto si rendono conto che l’autore del rapimento è uno dei clienti del locale.

Decidono così di avvalersi dell’aiuto della titolare per riuscire a scoprire il responsabile. Nel frattempo però il sequestro si trasforma in un omicidio.

Il cast completo

Di seguito il cast della serie Harry Wild- La Signora del delitto e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori:

Jane Seymour : Harry Wild

: Harry Wild Rohan Nedd : Fergus Reid

: Fergus Reid Stuart Graham : Ray Tiernan

: Ray Tiernan Kevin Ryan: Charlie Wild

Charlie Wild Amy Huberman: Orla Wild

Orla Wild Paul Tylak: Glenn Talbot

Glenn Talbot Rose O’Neill : Lola Wild

: Lola Wild Esosa Ighodaro : June

: June Ciara O’Callaghan : Vivian Mitchell-Tiernan

: Vivian Mitchell-Tiernan Rosa Willow Lee : Liberty Reid

: Liberty Reid Danielle Ryan: Vicky Boyle

Vicky Boyle Anthony Delaney: Jordan MacDonald

Jordan MacDonald Morgan C. Jones : Professor Graham Gray

: Professor Graham Gray Shane Lynch : Malky Reid

: Malky Reid Dylan Kelly : Ringo Rogers

: Ringo Rogers Eric Higgins : Blue Ronnie

: Blue Ronnie Adam Fergus: Robin Whitney