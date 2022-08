La Mante, in autunno su Canale 5 in onda la serie thriller francese

Condividi su

A partire dal prossimo autunno, il palinsesto del prime time di Canale 5 si arricchisce di una nuova serie tv dal titolo La Mante. Il prodotto seriale, originario della Francia, appartiene al genere thriller poliziesco.

La Mante Canale 5, in Italia le puntate già trasmesse su Netflix

La Mante, nuova serie di Canale 5, è andata in onda, per la prima volta, nel 2017. Nel paese d’Oltralpe, il prodotto seriale è stato trasmesso su TF1, primo canale televisivo generalista della Francia. La serie è andata in onda anche in Svizzera e in Belgio, ottenendo sempre buoni dati di ascolto.

La Mante ha un’unica stagione composta da sei episodi. Ognuno di questi ha una durata di circa un’ora. Molto probabilmente, Canale 5 trasmette La Mante in tre diverse serate, esattamente come accade per l’altra serie francese Solo uno Sguardo. Il prodotto, nel nostro Paese, non è inedito. La serie, infatti, nel 2017 era presente nel catalogo Netflix, nota piattaforma di contenuti d’intrattenimento in streaming.

La Mante Canale 5, la trama

La Mante, presto in programmazione su Canale 5, ha alla regia Alexandre Laurent. Il produttore esecutivo è Patrice Onfray. La produzione, invece, è a cura delle società TF1 Productions e Septembre Production.

Al centro della trama vi è il personaggio di Jeanne Deber. Quest’ultima è nota con il nome di La Mante ed è una serial killer che viene arrestata. Deber, 25 anni prima degli eventi narrati nel prodotto seriale, ha ucciso numerose persone in tutta la Francia. La Mante sceglie di collaborare con la polizia per cercare di rintracciare un suo emulatore. La killer, però, pone delle condizioni agli investigatori. L’unico suo interlocutore dev’essere Damien Carrot, figlio della stessa Deber che dopo l’arresto rifiuta ogni tipo di contatto con la mamma.

Il cast

Il cast di La Mante, serie di Canale 5, ha come protagonista un’attrice internazionale. Jeanne Deber, infatti, è interpretata da Carole Bouquet. Quest’ultima ha alle spalle una lunghissima carriera nel mondo del cinema, avendo partecipato a oltre 40 produzioni, tra cui Troppo bella per te. Grazie alla pellicola, la Bouquet ha ottenuto il prestigioso Premio César come Migliore attrice.

Damien Carrot, invece, ha il volto di Fred Testot, mentre il Commissario Ferracci è interpretato da Pascal Demolon. Nel cast è presente anche Frédérique Bel, attrice e modella che nella serie interpreta il personaggio di Virginie Delorme. Quello di Frédérique è un volto molto noto in Italia. L’attrice, infatti, ha partecipato a titoli molto noti come Non sposate le mie figlie! 2. Inoltre, Bel ha recitato in prodotti seriali come Doc Martin e Profiling.