Solo uno Sguardo, da venerdì 9 settembre su Canale 5 arriva una nuova serie tv francese

Canale 5, per la sua prima serata, continua a guardare all’estero. Dopo la greca La Strada del Silenzio, infatti, Mediaset pesca dal mercato francese e trasmette, in prima serata, la serie tv Solo uno Sguardo.

Solo uno Sguardo, la serie in onda dal 9 settembre

Mediaset ha comunicato che la partenza di Solo uno Sguardo è prevista per venerdì 9 settembre. Il prodotto andrà in onda per tre settimane, terminando il 27 settembre. Il titolo originale della produzione è Juste un regard. La serie, in Francia, è stata trasmessa nel giugno del 2017 dalla TF1.

Solo uno Sguardo è composta da un’unica stagione. Questa, a sua volta, ha sei episodi dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. La serie tv appartiene al genere drammatico e la trama si basa sul romanzo statunitense Just One Look, scritto nel 2004 da Harlan Cobel. Quest’ultimo è anche il creatore della serie, prodotta dalla VAB Productions. Le riprese, avvenute nel 2016, si sono svolte interamente in Francia, nella regione dell’Ile de France.

Solo uno Sguardo, la trama

La trama di Solo uno Sguardo verte tutta intorno alla protagonista Eva. Questa, infatti, conduce una vita tranquilla in compagnia del marito Bastien e dei figli Max e Salomé. L’esistenza della famiglia, però, all’improvviso cambia per sempre. Bastien, infatti, accompagna i figli a vedere un concerto. Ed Eva perde i contatti con i suoi familiari e, perciò, è costretta a rivolgersi alla polizia. Ben presto, la protagonista riceve una telefonata da un hotel. La struttura le comunica che i figli stanno bene e si trovano in una loro stanza. Bastien, invece, è sparito nel nulla.

Spoiler finale

Eva, durante la varie puntate di Solo uno Sguardo, inizia le ricerche del marito. Per farlo, però, è costretta a rivivere degli aspetti molto dolorosi del suo passato che, con fatica, stava tentando di cancellare. Inoltre, Eva indaga anche sul marito, scoprendo dei segreti di cui non era a conoscenza. Tra questi l’esistenza di un secondo telefono cellulare.

Solo uno Sguardo, cast

Eva, la protagonista di Solo uno Sguardo, è interpretata da Virginie Ledoyen. L’attrice ha alle spalle una carriera lunghissima, nella quale ha recitato in diversi titoli di grande successo come The Beach (dove ha recitato accanto a Leonardo Di Caprio) e 8 donne e un mistero. Grazie a quest’ultima pellicola, Ledoyen ha vinto l’Orso d’argento come miglior attrice al Festival di Berlino.

Il personaggio di Bastien ha il volto di Thierry Neuvic (Belle and Sébastien). I figli Max e Salomé, invece, sono interpretati da Jean-Baptiste Blanc e da Josephine Heline. Nel cast spicca la presenza di Julie Gayet. L’attrice ha preso parte a diverse produzioni di successo come AAA Genero Cercasi e Solo un bacio per favore. In Solo uno Sguardo, Gayet interpreta Sandrine Koval-Beaufils, ovvero la sorella di Bastien.