Call My Agent Italia, dal 2023 su Sky il remake del cult francese Dix pour cent: trama, cast e anticipazioni

A partire dal 2023, sui canali Sky, andrà in onda la serie Call My Agent Italia. Il prodotto seriale sarà trasmesso sul canale Sky Atlantic e, in streaming, sulla piattaforma Now TV.

Call My Agent Italia, la serie avrà sei puntate

La serie apparterrà al genere della commedia, anche se non mancheranno dei momenti drammatici. Il titolo sarà il remake nostrano del cult francese Dix pour cent, in onda per quattro stagioni su France 2. Quella italiana non sarà la prima rivisitazione della serie: Spagna, Regno Unito, Germania e Cina, infatti, stanno lavorando a dei remake.

La prima stagione di Call My Agent Italia sarà composta da sei episodi, prodotti da Sky in collaborazione con la Palomar. Il regista sarà Luca Ribuoli, alla direzione di numerosi titoli seriali nostrani come La mafia uccide solo d’estate, Noi e Speravo de morì prima. La sceneggiatura, invece, sarà curata da Lisa Nur Sultan (Studio Battaglia, Sulla mia pelle e 7 donne e un mistero). Le riprese, iniziate ad aprile, si sono svolte a Roma.

Call My Agent Italia, la trama

La trama di Call My Agent Italia verterà intorno alle vicissitudini di quattro agenti che lavorano presso la società CMA. Tale agenzia, con sede a Roma, lavora al fianco di alcune delle principali star del mondo del cinema italiano.

Nel corso dei vari episodi, gli agenti dovranno cercare di esaudire le richieste e le pretese (spesso bizzarre) dei loro assistiti vip. Tutto si complicherà dopo la morte di Claudio Maiorana, fondatore dell’agenzia. In seguito alla sua dipartita, infatti, gli agenti saranno costretti a fare squadra per salvare la società nella quale lavorano.

Il cast

Il cast di Call My Agent Italia sarà decisamente ricco. Il primo degli agenti sarà interpretato da Maurizio Lastrico, volto tra i più amati di Don Matteo (dove interpreta il PM Nardi). Con lui sarà protagonista Sara Drago (Jezabel e a La grande abbuffata).

Gli altri due agenti, invece, avranno il volto di Michele Di Mauro e Marzia Ubaldi. Il primo ha preso parte a Studio Battaglia e a I delitti del BarLume. La seconda, invece, ha recitato in Suburra e nella fiction L’Allieva.

Al fianco degli agenti, poi, presenzieranno gli assistenti. Questi saranno Sara Lazzaro (18 regali e Doc-Nelle tue mani), Paola Buratto (Bang Bang Baby) e Francesco Russo (L’Amica Geniale). Paola Kaze Formisano (X Factor 2020) interpreterà Sofia, la receptionist dell’agenzia. Nel cast, con un ruolo ricorrente non ancora precisato, sarà presente anche Emanuela Fanelli.

Call My Agent Italia, le star che interpreteranno sé stesse

In ogni episodio di Call My Agent Italia gli agenti e gli assistenti dovranno avere a che fare con delle star che interpreteranno loro stesse. A tal proposito, si metteranno in gioco nella serie Paolo Sorrentino, Paola Cortellesi, Stefano Accorsi, Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino e Corrado Guzzanti.