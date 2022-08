Paradiso serie tv: da martedì 23 agosto disponibile su Sky e in streaming su NOW

Condividi su

Da martedì 23 agosto in esclusiva su Sky e in streaming su Now, sarà disponibile la nuova serie tv Paradiso. La trama narra le vicende di un giornalista Daniel Mandelkern che si mette in viaggio alla ricerca del romanziere Mark Svensson, a cui vuole fare un’intervista per scoprire i segreti riguardanti il suo passato.

Paradiso, la serie tv – la trama

Sky propone, da martedì 23 agosto, la visione della nuova serie tv dal titolo Paradiso. Il protagonista è Daniel Mandelkern, un giornalista che si mette in viaggio alla ricerca del romanziere Mark Svensson. E’ spinto dalla curiosità di scoprire quanto più possibile sulla sua personalità, tanto da raggiungerlo nella sua casa isolata sul lago.

La trama della serie tv Paradiso, è ricca di colpi di scena che porteranno il giornalista a scoprire segreti e verità scioccanti. Viene coinvolto in un triangolo amoroso che lo porterà a stringere un forte legame con Tuuli. La storia si divide tra passato e presente ed esplorerà l’amore profondo. Lo farà attraverso un viaggio che parte dal Sud America, fino al Circolo Polare Artico e per concludersi l’11 settembre a New York, con il ben noto accadimento catastrofico.

Faranno da sfondo la violenza e l’intensità delle favelas brasiliane, l’energia di New York, la quiete del Lago di Lugano e i paesaggi ghiacciati della Finlandia. La serie tv Paradiso è tratta dal bestseller Funeral For A Dog di Thomas Pletzinger. E’ un potente dramma internazionale e si snoda in otto episodi e sarà visibile sia su Sky Atlantic che in streaming su NOW.

Da chi è scritta e prodotta – il cast

Il cast della serie tv Paradiso è composto da Alina Tomnikov, Friedrich Mücke, Albrecht Schuch, e poi ancora da Ina Geraldine Guy, Daniel Sträßer e Anne Ratte-Polle. E’ prodotta da Flare Entertainment per Sky Studios ed è scritta da Hanno Hackfort, Bob Konrad, Thomas Pletzinger e diretta da David Dietl e Barbara Albert.

Il direttore della fotografia è Frank Griebe, mentre i produttori sono Martin Heisler ed Eva Kemme per Flare Entertainment, mentre per Sky Studios i produttori esecutivi sono Marcus Ammon, Frank Jastfelder, Andreas Perzl, Markus Golisano e Jason Simms.

NBCUniversal Global Distribution ne cura la distribuzione internazionale per conto di Sky Studios. La serie tv Paradiso è stata inoltre finanziata dal German Motion Picture Fund, FilmFernsehFonds Bayern e Medienboard Berlin-Brandenburg.

E poi ancora da MFG Medien-und Filmgesellschaft Baden Württemberg, Piemonte Film TV Fund e Fondo regionale per il Cinema e l’Audiovisivo della Regione Lazio. E’ stata inoltre realizzata con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.