The Last of Us, rilasciato il primo teaser della serie tv ispirata al celebre videogioco

Condividi su

Nel 2023, sul canale televisivo statunitense HBO, fa il suo esordio la serie tv The Last of Us. Il prodotto seriale è l’adattamento televisivo del celebre videogioco del 2013.

The Last of Us, le riprese sono durate quasi un anno

La serie appartiene al genere drammatico e apocalittico. Al momento non è dato sapere quale emittente manderà il prodotto in onda in Italia. Tra le ipotesi più quotate vi sono Sky e Netflix: entrambe, infatti, in passato hanno trasmesso. nel nostro paese, varie produzioni targate HBO.

La produzione di The Last of Us è affidata alla Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Naughty Dog e The Mighty Mint. I creatori del prodotto, invece, sono Neil Druckmann (tra gli ideatori del videogioco) e Craig Mazin (sceneggiatore di Chernobyl e Una notte da leoni 2 e 3).

Le musiche della serie sono di Gustavo Santaolalla, già compositore delle colonne sonore del videogioco. Le riprese sono durate quasi un anno (da luglio 2021 a giugno 2022) e si sono svolte in Canada, nei pressi di Calgary. Al momento, The Last of Us è composta da una sola stagione da dieci episodi da circa un’ora ciascuno.

The Last of Us, la trama

Per ciò che riguarda la trama, diverse anticipazioni di The Last of Us arrivano dal teaser della serie. Le prime immagini sono state rilasciate lo scorso 21 agosto. Le vicende dei protagonisti sono ambientate nel futuro, in un mondo post apocalittico causato da una catastrofe che ha messo in ginocchio l’umanità.

A causa delle spore di un fungo, infatti, nel pianeta si è scatenata un’epidemia di zombie. Tra i pochi sopravvissuti vi è Joel, che prima dell’apocalisse lavorava come contrabbandiere. Il protagonista si ritrova a dover proteggere Ellie, una giovane che pare essere immune al virus. Proprio per tale caratteristica, Ellie potrebbe rappresentare un elemento chiave per lo sviluppo di una cura che possa salvare l’umanità. I due protagonisti, dunque, iniziano un viaggio per recarsi al palazzo del governo.

La volontà dei creatori di The Last of Us è quella di rimanere fedeli alla trama del videogioco. Nonostante ciò, comunque, è possibile che nel corso degli episodi possano esserci delle vicende narrative differenti rispetto a quelle del videogame.

Il cast

Il cast di The Last of Us ha come personaggio principale Pedro Pascal. L’attore, infatti, interpreta il protagonista Joel. Pascal, in carriera, ha lavorato in numerose produzioni importanti come Narcos, Il Trono di Spade e The Equalizer 2-Senza perdono. Con lui, come co-protagonista, c’è Bella Ramsey, che dà il volto ad Ellie. L’interprete, classe 2003, ha recitato di recente in Becoming Elizabeth e ne Il Trono di Spade.

Gabriel Luna (Agents of S.H.I.E.L.D) presta il volto al personaggio di Tommy, fratello minore di Joel ed ex militare. Tess, contrabbandiere e partner del protagonista, è invece interpretata da Anna Torv (Fringe, Mindhunter). Nel cast, infine, anche Merle Dandridge (Station 19) e Jeffrey Pierce, che saranno rispettivamente Marlene e Perry.