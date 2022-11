The Crown 5, dal 9 novembre Netflix racconta i turbolenti anni ’90 della Casa Reale Inglese

Condividi su

Il 9 novembre, su Netflix, sarà rilasciata The Crown 5. La serie, anche nella prossima stagione, si porrà l’obiettivo di raccontare le vicende della Casa Reale inglese.

The Crown 5, non si conosce il numero di puntate della quinta stagione

The Crown 5, così come accaduto per i capitoli precedenti, sarà realizzato per Netflix dalla Sony Pictures Television e dalla Left Bank Pictures. L’ideatore, invece, sarà ancora una volta Peter Morgan, sceneggiatore che in carriera ha trattato spesso tematiche relative alla Casa Reale britannica. Non si conoscono ufficialmente il numero degli episodi che andranno a comporre la quinta stagione. Tuttavia è lecito pensare che questa avrà dieci episodi, così come accaduto per tutti i capitoli precedenti della serie.

La trama del quinto capitolo

Per ciò che riguarda la trama, le puntate di The Crown 5 racconteranno i turbolenti eventi degli anni ‘90. Perciò, le vicende partiranno nel 1990 con l’ascesa al potere di John Mayor. Quest’ultimo, esponente del Partito Conservatore, ha guidato il paese per sette anni, fino all’avvento, nel 1997, di Tony Blair. Ampio spazio avrà l’incendio del Castello di Windsor, che nel 1992 provocò numerosi danni.

Ma The Crown 5 affronterà anche le numerose vicende private che hanno coinvolto la Casa Reale inglese nel decennio. Tra queste, un focus sarà posto sui divorzi tra Carlo e Diana, Andrea e Sarah e Anna e Mark. Protagonista sarà proprio il personaggio della Principessa Diana. Nel ‘95, infatti, rilasciò l’intervista scandalo alla BBC, mentre nel ‘96 si formalizzò ufficialmente il divorzio con Carlo. Nel ‘97, Diana perse la vita a Parigi, gettando nello sconforto l’intera Gran Bretagna. Ampio spazio, inevitabilmente, lo avranno anche Dodi Al-Fayed e Camilla.

The Crown 5, il cast della quinta stagione

Netflix ha reso noto il cast di The Crown 5. La nuova Regina Elisabetta sarà Imelda Staunton (Harry Potter, Downton Abbey), chiamata al difficile compito di raccogliere le redini della pluripremiata Olivia Colman. Lesley Manville (Il filo invisibile) interpreterà la Principessa Margaret, mentre Jonathan Pryce (I due Papi) dà vita al Principe Filippo. Elizabeth Debicki (Tenet, Il Grande Gatsby) dà il volto alla Principessa Diana. Dominic West (28 giorni, The Wire) sarà il principe Carlo. Khalid Abdalla (Assassin’s Creed) e Olivia Williams (Manhattan) interpreteranno Dodi Al-Fayed e Camilla.

Presto inizieranno le riprese della sesta stagione

Nonostante non sia ancora uscita The Crown 5, la produzione è già al lavoro sul sesto capitolo. In particolare, l’ideatore Morgan starebbe già lavorando sulla sceneggiatura della prossima stagione che, salvo colpi di scena, concluderà definitivamente la serie. Secondo quanto comunicato dal The Sun, le puntate conclusive del prodotto narreranno ciò che è accaduto negli anni 2000. L’ultima puntata dovrebbe contenere il matrimonio tra William e Kate.

Le riprese dovrebbero iniziare nei prossimi mesi e, in questi giorni, sono stati annunciati i nuovi ingressi nel cast. Il personaggio di William in The Crown 6 sarà interpretato da due diversi attori. Il primo è Rufus Kampa che, al suo esordio in una serie tv darà il volto al Duca di Cambridge fino al suo quindicesimo anno di età. Il William adulto sarà interpretato da Ed McVey. La principessa Kate, invece, avrà il volto di Meg Bellamy. Anche l’attrice sarà alla sua prima interpretazione in un ruolo da protagonista in una serie tv.