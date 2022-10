Morgane Detective 4 ottobre, anticipazioni e trama dei primi episodi: indagine interna su Karadec e Morgane

Condividi su

A partire da martedì 4 ottobre, dalle ore 21:20 su Rai 1, vanno in onda i primi due episodi della seconda stagione di Morgane detective geniale. La serie di origini francese è visibile anche in streaming dal sito di Rai Play.

Morgane detective geniale 4 ottobre, la serie ha ottenuto un grandissimo successo in Francia

La serie, la cui seconda stagione è prevista dal 4 ottobre, è una produzione di TF1. Qui i titoli del secondo capitolo sono stati trasmessi a partire dal mese di maggio e hanno ottenuto un grandissimo successo di pubblico. Il primo episodio, infatti, ha incollato davanti al piccolo schermo 9 milioni e 250 mila telespettatori medi, con una share del 41,8%.

In Italia, le otto puntate di Morgane detective geniale vanno in onda per quattro settimane a partire da martedì 4 ottobre. Gli ultimi due appuntamenti, in tal senso, sono in programmazione sulla rete ammiraglia Rai nella prima serata del 25 ottobre.

Morgane detective geniale 4 ottobre, il primo episodio

Il primo dei due episodi si intitola 2300 calorie. La detective Morgane, personaggio sicuramente sopra le righe, si ritrova a indagare insieme al comandante di Polizia Adam Karadec. La protagonista si reca nel negozio dove abitualmente fa acquisti e, una volta qui, trova il corpo esanime di una delle commesse. Il nome di quest’ultima è Severine Moutier, ed è stata uccisa da qualcuno mentre si trovava a lavoro. Morgane e Karadec iniziano a indagare per ricostruire la vicenda e trovare il colpevole.

Intanto, durante Morgane detective geniale del 4 ottobre, il comandante si trova sempre più sotto pressione. Per indagare sul suo operato è giunta in commissariato Roxane Ascher. L’ispettrice, affascinante e tenace, vuol far luce sugli incidenti avvenuti nella prima stagione. Ascher inizia così a indagare per comprendere la natura del contributo che Morgane dà alle indagini.

Nella seconda puntata la protagonista è sfrattata

Il secondo appuntamento del 4 ottobre di Morgane detective geniale ha come titolo Legami di sangue. La protagonista si trova in una situazione complicata: l’inchiesta interna di Ascher si concentra su di lei e, contemporaneamente, le sue condizioni finanziarie peggiorano. A causa di ciò, Morgane è sfrattata di casa e trova ospitalità dal collega Gilles.

Proprio grazie a lui, la protagonista riesce a interessarsi di un nuovo caso di cronaca nera. Nell’ultimo episodio di Morgane detective geniale in onda il 4 ottobre, il commissario Karadec deve indagare sull’omicidio di una giovane. Quest’ultima è fortemente legata agli ambienti di Polizia.