Colosseum 18 ottobre, su History Channel Italia il racconto (a puntate) del Colosseo

Condividi su

A partire da martedì 18 ottobre, dalle ore 21:50 su History Channel Italia, va in onda Colosseum. La docu serie, produzione originale di History Channel US, racconta il fascino del Colosseo.

Colosseum 18 ottobre, il prodotto si articola in otto puntate

Colosseum, visibile sul canale 211 di Sky da martedì 18 ottobre, si articola in otto puntate inedite. Queste, a loro volta, hanno durata di circa 40/45 minuti ciascuna. L’obiettivo è di sviscerare tutti i segreti del Colosseo, simbolo di Roma e dell’Italia conosciuto in tutto il mondo. Il racconto inizia con la progettazione dell’Anfiteatro e continua alla scoperta dei grandi personaggi del passato che hanno contribuito a renderlo ciò che è oggi.

Nella narrazione di Colosseum hanno un ruolo importante i gladiatori. Il Colosseo, d’altronde, è stato per tanto tempo il teatro dei giochi e delle lotte dei gladiatori. Al centro delle puntate, poi, vi sono gli Imperatori e le messe in scena che contribuivano a rendere i ludi un vero e proprio spettacolo per il popolo.

Colosseum 18 ottobre, cosa è mostrato nei primi due episodi

Martedì 18 ottobre è prevista la messa in onda dei due episodi d’esordio di Colosseum. Il primo ha come titolo I Gladiatori e il racconto parte nell’anno 80 d.C. L’Imperatore Tito, infatti, ha scelto di inaugurare il simbolo dell’Impero con 100 giorni di attività per intrattenere il popolo. Tra queste, un ruolo di primaria importanza lo hanno i ludi gladiatori. Due dei più importanti combattenti erano il barbaro Priscus e il romano Verus. La ricostruzione grafica e il racconto del loro combattimento è al centro dell’appuntamento.

Il secondo episodio di Colosseum in onda il 18 ottobre è intitolato Il Costruttore. Come intuibile già dal titolo, la puntata verte intorno alla figura storica di Haterius, incaricato di progettare e gestire la costruzione del Colosseo.

History Channel Italia, con l’avvio del progetto, si apre al Metaverso

Durante le puntate di Colosseum, al via martedì 18 ottobre, le ricostruzioni grafiche si alternano agli interventi e alle spiegazioni di numerosi esperti. Tra loro gli storici Simon Sebag Montefiore, Bettany Hughes e Robert Cargill.

History Channel Italia, con l’avvio della docu serie, è tra i primi History del mondo ad aprirsi al progetto Metaverso. Quest’ultimo mira ad ampliare gli elementi tipici delle produzioni cinematografiche da applicate ai lavori per il piccolo schermo.

A tal proposito, l’Anfiteatro è stato ricostruito nei dettagli, con l’obiettivo di poter rivivere l’atmosfera che si respirava nell’antica Roma. Dalla sezione dedicata al Colosseo presente nel sito Spartial.io, infine,, gli utenti possono costruire il proprio avatar e vivere, attraverso esso, i personaggi e gli ambienti di Colosseum.