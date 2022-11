Con l’aiuto del cielo, dal 22 novembre in onda la nuova serie tv di Canale 5: trama, cast, puntate

Condividi su

A partire da martedì 22 novembre, in prima serata su Canale 5, è prevista la messa in onda di Con l’aiuto del cielo. Il prodotto seriale, per la prima volta in visibile in Italia, è fruibile anche in streaming dal sito di Mediaset Play.

Con l’aiuto del cielo, la serie è girata in Francia

Con l’aiuto del cielo è una fiction originale della Francia e del Belgio. Il debutto è arrivato nel dicembre del 2019, quando la prima puntata è andata in programmazione sulla rete belga La Une. La produzione è a cura di Mother Production, France Television, Versus Production e RTBF. I due registi sono Laurence Katrian e Frederique Delahaye.

Con l’aiuto del cielo appartiene al genere poliziesco. In totale, la fiction conta di una sola stagione, a sua volta composta da un totale di sei puntate. Queste hanno una durata di circa 90 minuti. Il titolo originale della miniserie è Priere d’enqueter e le riprese, che si sono svolte a partire dal giugno del 2019, hanno interessato i suggestivi territori posti nella regione francese dell’Occitania.

La trama

I protagonisti di Con l’aiuto del cielo sono una poliziotta e un prete che, insieme, formano una strana coppia di investigatori. Tale incipit, a dir la verità, non è nuovo almeno per quanto riguarda il nostro paese. Da questo punto di vista, sono simili diversi altri prodotti televisivi, su tutti Don Matteo e Padre Brown, da anni in onda rispettivamente su Rai 1 e La7.

La trama di Con l’aiuto del cielo prende il via dopo che Clement, giovane prete di 33 anni, vive uno stato di crisi. Pur non mettendo in discussione la propria fede, inizia a ripensare alla sua vita che, fino ad allora, si è consumata quasi esclusivamente all’interno delle mura di un convento. Tale situazione è ulteriormente accentuata dopo la morte del frate Benoit. Quest’ultimo è stato per anni una figura di riferimento per il protagonista, in quanto lo ha preso in affidamento dopo aver perso entrambi i genitori.

Con l’aiuto del cielo, il cast

Clement decide così di aiutare l’ispettrice Elli Taleb a risolvere i casi. Da qui partono le avventure, che non mancano di momenti dedicati alla riflessione e al divertimento. I due personaggi principali, infatti, sono completamente agli antipodi. A differenza del monaco, la capitana di Polizia è atea e ha una vita privata decisamente caotica.

Con l’aiuto del cielo ha un cast molto giovane. Elli Taleb è interpretata dalla 34 enne Sabrina Ouzani (Tutte per una, La schivata). Clement, invece, ha il volto di Mathieu Spinosi, 32 enne già visto all’opera in Clem. Tra gli attori che si alternano in scena, poi, ci sono Jerome Robart e Christian Rauth, interpreti rispettivamente del tenente Franck Gallois e di Mathias.