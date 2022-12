I Delitti del BarLume 10, le storie inedite in onda su Sky Cinema e Now TV da gennaio 2023

Condividi su

Nelle scorse settimane Sky ha rilasciato le prime immagini de I Delitti del BarLume 10. La serie televisiva italiana, che ha fatto il suo esordio televisivo nel 2013, è trasmessa su Sky Cinema. È possibile fruire dei contenuti anche in streaming tramite Now TV e Sky Go.

I Delitti del Barlume 10, la prossima stagione è composta da tre episodi

I Delitti del BarLume 10 presenta una grande novità. Fino ad ora, infatti, le edizioni erano composte da due episodi. In occasione della decima stagione, però, sono rilasciate ben tre nuove storie. I loro titoli sono Indovina Chi?, Resort Paradiso ed E allora zumba!. La messa in onda è prevista per tre lunedì a partire dal 9 gennaio 2023.

I capitoli inediti de I Delitti del BarLume 10 sono, come sempre, ispirati ai romanzi scritti da Marco Malvadi. La società di produzione è la Palomar, mentre la regia è curata da Milena Cocozza e Roan Johnson. Quest’ultimo, già dietro la macchina da presa nelle scorse edizioni, è anche il produttore creativo delle storie.

I Delitti del BarLume 10, la trama

Al centro de I Delitti del BarLume 10 vi è ancora una volta Massimo Viviani, barista dell’immaginaria cittadina toscana Pineta. In ogni episodio, anche grazie alle conversazioni con i suoi clienti, il protagonista si ritrova a indagare su una serie di omicidi. Intanto hanno spazio le vicende private dei personaggi. Sono passati nove mesi da quando, all’interno di un furgone frigorifero, uno spermatozoo di Beppe ha incontrato un ovulo di Tiziana Guazzelli.

I due, finalmente, sono diventati una famiglia. A rompere la situazione di idillio ci sono due omicidi. Le vittime sono l’amministratore di condominio e la pediatra, due personaggi principali. Massimo, intanto, è stato sequestrato da una nuova fiamma e Marchino ha lasciato il bar per andare a lavorare in un resort di lusso.

Vittoria Fusco, commissario di polizia, ha il cuore spezzato a causa di una infiltrata che l’ha prima sedotta e poi abbandonata. Infine, nelle puntate de I Delitti del BarLume 10, c’è spazio per le vicissitudini di Paolo Pasquali, assicuratore truffaldino che sceglie di candidarsi a sindaco del paese.

Il cast

Folto il cast presente nei capitoli de I Delitti del BarLume 10. Massimo Viviani ha ancora una volta il volto di Filippo Timi, mentre il fratellastro Beppe Battaglia è interpretato da Stefano Fresi. Il personaggio del commissario Fusco è Lucia Mascino, mentre Enrica Guida dà vita alla barista Tiziana. Infine tornano i quattro immancabili vecchietti del bar, ovvero Alessandro Benvenuti (Emo), Marcello Marziali (Gino), Atos Davini (Pilade) e Massimo Paganelli (Aldo). Sono conosciuti in paese come “il quartetto uretra”