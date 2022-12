Alice in Borderland 2 serie tv Netflix – trama, cast, finale

Condividi su

Netflix propone la serie tv dal titolo Alice in Borderland 2. Si tratta di un prodotto di genere thriller con atmosfere drammatiche.

La produzione è del Giappone. L’anno di realizzazione è il 2022. La serie si compone in tutto di otto episodi ognuno della durata di 50 minuti circa.

Alice in Borderland 2 serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Shinsuke Sato. Protagonisti principali sono Ryōhei Arisu e Yuzuha Usagi interpretati rispettivamente da Kento Yamazaki e Tao Tsuchiya. Nel cast anche Yūki Morinaga nel ruolo di Chōta Segawa.

Le riprese si sono svolte in Giappone, in particolare a Tokyo e zone limitrofe nel territorio del Giappone.

La produzione è della Robot Communications in collaborazione con Netflix e Seiryu.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo Thế Giới Không Lối Thoát.

Alice in Borderland 2 – trama della serie tv in onda su Netflix

La trama ha come protagonista Arisu che, nella prima stagione della serie, è stato presentato ai telespettatori come una persona apatica, senza un lavoro fisso ed in più con l’ossessione per i videogiochi.

Arisu all’improvviso si era trovato in una insolita città di Tokyo completamente priva di abitanti. Qui è stato costretto a partecipare ad alcuni giochi pericolosi insieme ad i suoi amici per poter sopravvivere. Infatti la sua vita trascorre tra un gioco e l’altro fino a quando non incontra una giovane donna di nome Usagi, che ha deciso di competere da sola. Insieme, però, finiscono per scoprire alcuni segreti della città.

Spoiler

Nella seconda stagione Arisu e Usagi cercano di scoprire il segreto di Borderland. Questo è l’unico modo per poter tornare nel loro mondo che sembra nascondere la chiave del mistero. Incontrano anche amici, nemici e il creatore del gioco.

Solo alla fine i telespettatori potranno scoprire se Arisu e Usagi ce la faranno a tornare nel mondo reale.

Alice in Borderland 2: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Alice in Borderland 2 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Kento Yamazaki : Ryōhei Arisu

: Ryōhei Arisu Tao Tsuchiya : Yuzuha Usagi

: Yuzuha Usagi Yūki Morinaga : Chōta Segawa

: Chōta Segawa Keita Machida : Daikichi Karube

: Daikichi Karube Ayame Misaki : Saori Shibuki

: Saori Shibuki Nijirō Murakami : Shuntarō Chishiya

: Shuntarō Chishiya Yutaro Watanabe : Kōdai Tatta

: Kōdai Tatta Sho Aoyagi : Morizono Aguni

: Morizono Aguni Ayaka Miyoshi : Rizuna Ann

: Rizuna Ann Dori Sakurada : Suguru Niragi

: Suguru Niragi Aya Asahina : Hikari Kuina

: Hikari Kuina Shuntarō Yanagi : Last Boss/Takatora Samura

: Last Boss/Takatora Samura Mizuki Yoshida : Asahi

: Asahi Kina Yazaki : Momoka

: Momoka Tsuyoshi Abe : Kuzuryū

: Kuzuryū Nobuaki Kaneko : Takeru Danma/Cappellaio

: Takeru Danma/Cappellaio Riisa Naka: Kano Mira