Sissi 2, puntate del 4 gennaio su Canale 5: trama, cast, spoiler finale

Mercoledì 4 gennaio, in prima serata su Canale 5, è prevista la messa in onda delle ultime puntate di Sissi 2. Gli episodi sono fruibili, in diretta streaming e on demand, dal sito di Mediaset Play.

Sissi 4 gennaio, quanti episodi ha la seconda stagione

La seconda stagione di Sissi, che si conclude il 4 gennaio, è composta da sei appuntamenti inediti. Questi hanno una durata di circa 50 minuti l’uno. I primi sono stati trasmessi mercoledì 28 dicembre, mentre due giorni più tardi, il 30 dicembre, sono andate in onda la terza e la quarta puntata.

Gli episodi hanno alla regia Sven Bohse. La sceneggiatura, invece, è a cura di Elena Hell, Andreas Gutzeit e Robert Krause. La serie tv appartiene al genere storico e drammatico e le riprese si sono svolte in Polonia, Lettonia e Lituania.

Sissi 4 gennaio, la trama

Nel corso delle ultime due puntate, Franz sceglie di partecipare in prima persona in guerra. A tal proposito parte insieme all’esercito verso il fronte, dove proseguono i duri combattimenti contro le fazioni della Prussia. La protagonista rimane così da sola a governare, supportata solo dalla suocera.

Durante Sissi del 4 gennaio ha un ruolo importante il conte Andrassy, Quest’ultimo, che nelle scorse settimane ha avuto un forte avvicinamento con l’Imperatrice, si impegna a convincere i ribelli ungheresi a non appoggiare Bismarck. Nel frattempo, Andrassy e Sissi hanno un nuovo avvicinamento.

A complicare ulteriormente la situazione vi è lo scoppio di una epidemia di colera, che minaccia la popolazione di Vienna. Infine la protagonista incontra su sua iniziativa Bismarck, con la speranza di trovare un accordo di pace.

Spoiler finale

Negli episodi del 4 gennaio, Sissi non riesce a raggiungere una tregua con la controparte e, dunque, il conflitto prosegue. Alla fine, l’Austria perde la guerra, che ha provocato migliaia di morti su entrambi i fronti. Franz, sopravvissuto agli scontri, torna a Vienna in precarie condizioni fisiche e psicologiche. È convinto che Sissi lo abbia tradito e, per tale motivo, la spedisce in Ungheria. L’epidemia di colera, infine, continua a imperversare, non risparmiando nemmeno i personaggi principali. La stessa Imperatrice rimane contagiata dalla malattia e le sue condizioni di salute sembrano essere molto gravi.

Sissi 4 gennaio, il cast

Di seguito l’elenco degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Sissi del 4 gennaio.

–Dominique Devenport: Sissi;

–Jannik Schumann: Franz;

–Giovanni Funiati: conte Andrassy;

–Bernd Holscher: Otto von Bismarck;

–Tanja Schleiff: contessa Sophie Esterhazy;

–Murathan Muslu: Odon Kortek.