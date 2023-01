Il nostro Generale 10 gennaio, terza e quarta puntata su Rai 1: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Martedì 10 gennaio, dalle ore 21:20 su Rai 1, è prevista la messa in onda di due nuove puntate de Il nostro Generale. La serie, giunta al terzo e quarto episodio, è fruibile in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Il nostro Generale 10 gennaio, l’omaggio a Carlo Alberto Dalla Chiesa

Il nostro Generale di martedì 10 gennaio prosegue nel racconto della vita di Carlo Alberto Dalla Chiesa. La fiction, infatti, intende omaggiare il Generale e gli agenti del Nucleo Speciale Antiterrorismo, protagonisti della lotta contro le Brigate Rosse.

La serie è una produzione originale di Rai Fiction, che l’ha co – prodotta con la Stand By Me. In totale sono previsti otto appuntamenti, dalla durata di circa un’ora ciascuno. I registi sono Lucio Pellegrini ed Andrea Jublin. Gli sceneggiatori, invece, sono Monica Zapelli e Peppe Fiore. Le riprese si sono svolte tra Roma, Torino e Palermo.

Il nostro Generale 10 gennaio, la trama della prima puntata

Il primo episodio de Il nostro Generale del 10 gennaio si intitola Montagne Russe. L’inchiesta contro le Brigate Rosse ha dato i primi, importanti risultati: Curcio e Franceschini, tra i leader dell’organizzazione, sono arrestati. Tuttavia, l’aver utilizzato Frate Mitra come infiltrato suscita più di qualche polemica.

La situazione, durante Il nostro Generale del 10 gennaio, precipita velocemente. Durante una operazione all’interno di un covo di brigatisti, infatti, un agente del Nucleo perde la vita. In contemporanea, Curcio riesce ad evadere dal carcere grazie al lavoro della sua compagna di lotta Mara Cagol. Tutti questi fatti spingono le autorità a prendere la decisione di sciogliere l’unità antiterrorismo.

Il secondo episodio

La seconda puntata della serata ha come titolo La caduta. Nonostante Dalla Chiesa sia rimasto privo di incarichi, continuano i contatti con i suoi ex agenti. Proprio questi ultimi riescono nell’impresa di rintracciare nuovamente il fuggitivo Curcio.

Intanto, ne Il nostro Generale del 10 gennaio, le Brigate Rosse compiono il primo delitto pianificato, togliendo la vita al giudice Francesco Cocco. È l’inizio di un lungo vortice di violenze, che ha il proprio culmine con il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro. I fatti scuotono il Paese, al punto da convincere le istituzioni dell’utilità del Nucleo e chiedono a Dalla Chiesa di ricostituirlo. Intanto, il protagonista è colpito da un gravissimo lutto.

Il nostro Generale 10 gennaio, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati ne Il nostro Generale del 10 gennaio.

–Sergio Castellitto: Carlo Alberto Dalla Chiesa;

–Teresa Saponangelo: Dora Fabbo;

–Antonio Folletto: Nicola;

–Andrea Di Maria: Trucido;

–Stefano Rossi Giordani: Tedesco;

–Camilla Semino Favro: Rita Dalla Chiesa;

–Cecilia Bertozzi: Simona Dalla Chiesa;

–Luigi Imola: Nando Dalla Chiesa;

–Marina Savino: Mara Cagol.