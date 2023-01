Fiori sopra l’inferno serie tv Rai 1 – trama, cast, finale

Condividi su

Rai 1 propone la serie tv dal titolo Fiori sopra l’inferno. Si tratta di un prodotto di genere drammatico con atmosfere thriller.

La produzione è dell’Italia. L’anno di realizzazione è il 2023. La serie si compone in tutto di tre puntate ognuna della durata di 100 minuti circa.

Fiori sopra l’inferno serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Carlo Carlei. Protagonisti principali sono Elena Sofia Ricci, che ha smesso la tonaca di Suor Angela e Urs Remond: interpretano rispettivamente i ruoli di Teresa Battaglia e Carlo Ian. Nel cast anche Lorenzo Acquaviva nel ruolo di Ambrosini.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Tarvisio, Stella Nevea, Udine, Val Canale e zone limitrofe nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

La produzione è della Publispei in collaborazione con Rai Fiction e Rai 1.

La seria è conosciuta a livello internazionale con il medesimo titolo.

Fiori sopra l’inferno – trama della serie tv in onda su Rai 1

La trama è ambientata in un piccolo paese che si chiama Travenì. Si tratta di una sorta di paradiso terrestre tra le montagne del Friuli Venezia Giulia.

In questo piccolo centro si sta registrando una serie di crimini inspiegabili. Ad indagare è chiamata la protagonista Teresa Battaglia, commissario di Udine ed esperta in profiling.

Lei è stata assegnata al caso di Travenì dove un feroce assassino rischia di destabilizzare completamente la quiete e la tranquillità, naturalmente apparente, della comunità locale.

Teresa Battaglia è una donna forte e al contempo presenta delle fragilità che riesce a gestire ed a controllare. È dotata di un sarcasmo e di una sensibilità davvero fuori dal comune. Nel commissariato dove opera ci sono al suo fianco l’assistente Parisi ed il giovane ispettore Massimo Marini al quale Teresa Battaglia si affeziona sin da subito considerandolo quasi come un figlio.

Teresa però dimostra il suo affetto in maniera ruvida e non affettuosa, perchè questo è il suo carattere.

Quando va in onda

La serie va in onda subito dopo il Festival di Sanremo. Al momento in cui scriviamo la programmazione è prevista per lunedì 13 febbraio. La seconda è la terza puntata andranno in onda rispettivamente il 20 e il 21 febbraio.

Fiori sopra l’inferno: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Fiori sopra l’inferno e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Elena Sofia Ricci : Teresa Battaglia

: Teresa Battaglia Urs Remond : Dr. Carlo Ian

: Dr. Carlo Ian Eva Cela : Ginevra

: Ginevra Lorenzo Acquaviva : Ambrosini

: Ambrosini Lorenzo McGovern Zaini : Mathias

: Mathias Gianluca Gobbi : Parisi

: Parisi Giuseppe Spata: Massimo Marini