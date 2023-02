The Journey Andrea Bocelli su Paramount+: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

A partire da mercoledì 1° febbraio, sulla piattaforma di intrattenimento streaming Paramount+, è in atto messa in onda della serie The Journey con Andrea Bocelli. Il tenore, all’interno della produzione, compie un itinerario culturale e spirituale.

The Journey Andrea Bocelli, il cast tecnico

The Journey con Andrea Bocelli appartiene al genere della docu – serie. Il titolo è firmato da Impact Productions e Trinity Broadcasting Network. I produttori esecutivi, invece, sono il tenore e sua moglie Veronica Berti.

I registi sono Paolo Sodi e Gaetano Morbioli. In totale, la serie è composta da tre appuntamenti inediti che, a loro volta, hanno una durata di circa un’ora. Tutti dovrebbero essere visibili su Paramount+ già dal 1° febbraio.

The Journey Andrea Bocelli, la trama

The Journey con Andrea Bocelli è un viaggio intimo del tenore. Quest’ultimo, in sella al suo cavallo e in compagnia della consorte, percorre un itinerario tra il Lazio e la Toscana. Luoghi per lui molto cari, in primis perché sono quelli in cui è nato e ha vissuto per svariati anni.

La vita di Bocelli, infatti, inizia nel 1958 a La Sterza, piccola frazione di Lajatico, in provincia di Pisa. Originario di una famiglia di contadini, l’artista consegue la laurea in giurisprudenza a Pisa e per un anno lavora come assistente in uno studio legale. Successivamente sceglie di concentrarsi solo sulla musica, diplomandosi in Canto Lirico presso il Conservatorio Giacomo Puccini.

La carriera di Andrea Bocelli è costellata da incredibili successi. Con la sua voce ha rappresentato l’Italia in tutto il mondo, ottenendo tantissimi riconoscimenti. Tra questi il titolo di Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana (nel 2006) e della Repubblica Dominicana (2009). Inoltre, nel 2010 ha ricevuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame e si esibisce ai Grammy Awards per raccogliere fondi in favore di Haiti.

Il percorso

Il viaggio del tenore parte dalla Basilica di San Pietro in Roma. Da qui imbocca la Via Francigena, che ha origini antichissime e che da tempo è meta di pellegrinaggio. Nel 1994 è stata certificata dal Consiglio d’Europa come Itinerario Culturale Europeo, alla pari del Cammino di Santiago di Compostela. La tappa finale è il paese di Lajatico e, nel tragitto, l’artista dispensa riflessioni sull’esistenza e racconti sulla sua carriera.

The Journey Andrea Bocelli, il cast di ospiti

Nel corso di The Journey, Andrea Bocelli incontra vari ospiti ed amici. Tra loro i cantanti Tory Kelly, Michael W. Smith e Tauren Wells, oltre alla soprano Clara Barbier Serrano. Presente la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, oltre ai violoncellisti 2 Cellos. Attesa la mezzo – soprano Katherine Jenkins e la band dei 40 Fingers. Gli artisti coinvolti realizzano con Bocelli alcune performance inedite.