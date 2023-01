Against the Ropes serie tv Netflix – trama, cast, finale

Condividi su

Netflix propone prossimamente la serie tv dal titolo Against the Ropes. Si tratta di un prodotto di genere commedia con atmosfere drammatiche.

La produzione è degli Stati Uniti d’America. L’anno di realizzazione è il 2023. La serie si compone in tutto di dieci episodi ognuno della durata di 45 minuti circa.

Against the Ropes serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Carolina Rivera. Protagonisti principali sono Ángela e Rocío interpretati rispettivamente da Caraly Sánchez e Alisson Santiago. Nel cast anche Scarlet Gruber nel ruolo di Dulce Caramelo.

Le riprese si sono svolte in America, in particolare a Los Angeles e zone limitrofe nel territorio della California.

La produzione è della New Light Media Films in collaborazione con Champlain Media e Life Time.

La seria è conosciuta a livello internazionale con il medesimo titolo.

Against the Ropes – trama della serie tv in onda su Netflix

La trama ha come protagonista Angela che ha trascorso sei anni in carcere per un crimine mai commesso. Quando esce dalla prigione deve rimettere in sesto tutta la sua vita. Ed è questa la sfida più grande di tutte che deve affrontare.

Non le interessa di aver scontato una pena per un crimine mai commesso, tutto ciò che adesso desidera è rimettere la propria vita in carreggiata.

Angela ha una figlia di nome Rocio che, da quando la mamma è in carcere, ha perso completamente il rispetto per lei. Angela cerca così un metodo per riavvicinare la figlia e riconquistarne l’amore e l’affetto, ma soprattutto il rispetto per se stessa.

Molto presto questa occasione le viene data. Infatti Angela scopre che la figlia Rocio è appassionata di wrestling e cerca in questo modo di avvicinarsi a lei condividendo la stessa passione.

Spoiler

La donna si trasforma così anche lei in una appassionata di wrestling femminile e diventa molto presto il commissario dell’International Female Boxes Association.

Il tragitto di riavvicinamento alla figlia continua e fa bene sia ad Angela sia a Rocio. Infatti Angela trova nello sport la maniera giusta per potersi riavvicinare alla figlia e per conquistare oltre al pubblico anche l’affetto, la stima e il rispetto di Rocio nei suoi confronti.

Against the Ropes: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Against the Ropes e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Caraly Sánchez : Ángela

: Ángela Alisson Santiago : Rocío

: Rocío Scarlet Gruber : Dulce Carmelo

: Dulce Carmelo Michelle Rodríguez : Josefina

: Josefina Giovanna Zacarías : Refugio

: Refugio María Balam : Malena

: Malena Valentina Buzzurro: Lucía