Buongiorno mamma 3 marzo su Canale 5: trama, cast, spoiler finale

Giovedì 2 marzo, dalle ore 21:25 su Rai 1, è prevista la messa in onda di due nuovi episodi di Che Dio ci aiuti intitolati La donna senza sonno e Non era destino. La fiction è fruibile anche in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Che Dio ci aiuti La donna senza sonno, regista e dove è girato

Gli appuntamenti di Che Dio ci aiuti dal titolo La donna senza sonno e Non era destino sono una produzione originale di Rai Fiction e della Lux Vide. La regia è di Isabella Leoni e Francesco Vicario. Quest’ultimo è stato dietro la macchina da presa delle sei stagioni precedenti, oltre che di titoli come Viola come il mare e Don Matteo 13.

Le riprese di La donna senza sonno e Non era destino di Che Dio ci aiuti si sono svolte tra Assisi e Roma. In totale, il settimo capitolo della serie è composto da venti episodi, che a loro volta hanno una durata di circa 50 minuti ciascuno. Il finale di stagione, salvo cambi di palinsesto, è in programmazione su Rai 1 il prossimo 16 marzo.

Che Dio ci aiuti La donna senza sonno, la trama

Nella puntata La donna senza sonno di Che Dio ci aiuti Suor Teresa continua la ricerca di una famiglia per Elia. Sceglie di parlare al piccolo, comunicandogli che presto deve lasciare il convento.

Nonostante gli sforzi di Azzurra, tra Emiliano e Sara non è scattata la scintilla. Il personaggio che ha il volto di Pierpaolo Spollon, nel frattempo, è molto impegnato sul lavoro, avendo a che fare con un nuovo paziente di nome Corinna.

Ne La donna senza sonno Cate non vede l’ora di uscire con Giuseppe. Ludovica, invece, è sempre più distante da Ettore.

Non era destino, la trama

In Non era destino di Che Dio ci aiuti Suor Teresa forse è riuscita a trovare una famiglia adatta per Elia. Tuttavia, la religiosa è sempre più legata al bambino e ha difficoltà a lasciarlo andare. Emiliano e Corinna, intanto, diventano intimi e iniziano una frequentazione. Ciò scatena le gelosie di Sara, che mette in atto un piano per tentare di riconquistare il protagonista. Infine, in convento arriva l’ex pugile Enrico. Azzurra è convinta che la new entry nasconda più di qualche segreto e sceglie, per questo, di indagare.

Che Dio ci aiuti La donna senza sonno, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati in Che Dio ci aiuti.

Francesca Chillemi : Azzurra;

: Azzurra; Valeria Fabrizi : Suor Costanza;

: Suor Costanza; Pierpaolo Spollon : Emiliano;

: Emiliano; Fiorenza Pieri : Suor Teresa;

: Suor Teresa; Federica Pagliaroli : Sara;

: Sara; Emma Valenti : Ludovica;

: Ludovica; Ileana D’Ambra : Catena Saltalamacchia;

: Catena Saltalamacchia; Filippo De Carli : Ettore;

: Ettore; Valerio Di Domenicantonio: Elia.