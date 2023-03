Tenebre e ossa 2 serie tv Netflix – trama, cast, finale

Condividi su

Mercoledì 8 marzo, in prima serata su Rai 2, è prevista la messa in onda di due nuovi episodi di Mare Fuori, intitolati Per nascere bisogna morire e Un giorno tutto finisce. Gli appuntamenti, come di consueto, sono fruibili in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Mare Fuori Per nascere bisogna morire, regista e dove è girato

Per nascere bisogna morire e Un giorno tutto finisce di Mare Fuori è una produzione originale di Rai Fiction e Picomedia. La sceneggiatura è scritta da Cristiana Farina e Maurizio Careddu, che sono anche gli ideatori della fiction. La regia, invece, è di Ivan Silvestrini, già dietro la macchina da presa di titoli come Monolith, 2night e Come non detto.

La terza stagione della serie è composta da dodici episodi inediti. Questi, a loro volta, hanno una durata di circa 50 – 60 minuti. Il finale di stagione, salvo ulteriori cambi di palinsesti, è in programmazione su Rai 2 nella prima serata del 22 marzo.

Mare Fuori Per nascere bisogna morire, la trama

In Per nascere bisogna morire di Mare Fuori i ragazzi dell’IPM sono scossi per quanto accaduto la scorsa settimana. Sul finire della puntata, infatti, la detenuta Viola ha scelto di togliersi la vita, gettandosi dalla finestra.

Ampio spazio lo ha la vicenda di Dobermann. Il nuovo arrivato in carcere ha delle particolari attenzioni per Kubra. Tale fatto manda su tutte le furie Pino e tra i due la tensione sale alle stelle. Sofia, nel frattempo, confessa la verità legata alla motivazione per la sua presenza. In Per nascere bisogna morire di Mare Fuori la vita spericolata di Filippo e Naditza comincia a pesare sulla giovane, che invece desidererebbe non doversi sempre nascondere.

Un giorno finisce tutto, la trama

Nel corso di Un giorno finisce tutto di Mare Fuori la tensione tra Pino e Dobermann sfocia in una aggressione. Per questo il personaggio interpretato da Ar Tem viene messo in isolamento. Il legame tra Nad e Filippo è sempre più logorato. Milos e Cucciolo, invece, sono sempre più vicini. Cardiotrap, infine, vive dei momenti di difficoltà, dovuti al fatto di non riuscire a legare con la nuova insegnante di musica.

Mare Fuori Per nascere bisogna morire, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati in Per nascere bisogna morire e Un giorno finisce tutto.

Carolina Crescentini : Paola Vinci;

: Paola Vinci; Carmine Recano : Massimo;

: Massimo; Massimiliano Caiazzo : Carmine;

: Carmine; Nicolas Maupas : Filippo;

: Filippo; Valentina Romani : Naditza;

: Naditza; Lucrezia Guidone : Sofia;

: Sofia; Ar Tem : Pino;

: Pino; Serena De Ferrari : Viola;

: Viola; Serena Codato : Gemma;

: Gemma; Kyshan Wilson: Kubra.