Che Dio ci aiuti 16 marzo su Rai 1: trama, cast, spoiler finale

Mercoledì 15 marzo, in prima serata su Rai 2, è prevista la messa in onda di due nuovi episodi di Mare Fuori, intitolati Le fasi dell’amore e Le regole dell’amicizia. La serie, appartenente al genere drammatico, è fruibile anche in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Mare Fuori Le fasi dell’amore, regista e dove è girato

Le fasi dell’amore e Le regole dell’amicizia di Mare Fuori sono una produzione di Rai Fiction e Picomedia. La regia è di Ivan Silvestrini, già dietro la macchina da presa di titoli come Monolith, 2night e Come non detto. Gli sceneggiatori ed ideatori della fiction, invece, sono Cristiana Farina e Maurizio Careddu.

La terza stagione della serie è composta da un totale di dodici episodi inediti. Questi, a loro volta, hanno una durata di circa 50 – 60 minuti. Il finale di stagione, salvo cambi di palinsesti, è in programma per il prossimo 22 marzo.

Gli appuntamenti della scorsa settimana hanno ottenuto buoni dati di ascolto. Le puntate Per nascere bisogna morire e Un giorno tutto finisce hanno convinto 1,2 milioni di telespettatori, per una share dell’8%.

Mare Fuori Le fasi dell’amore, la trama

La trama de Le fasi dell’amore di Mare Fuori verte intorno alla relazione tra Pino e Kubra. Il primo, nonostante la gelosia, cerca di riconquistare la ragazza, che intanto è vicina a Dobermann. Il personaggio interpretato da Ar Tem è aiutato nella missione da Carmine, che a sua volta è sempre più coinvolto emotivamente da Rosa.

Carmela esprime la propria preoccupazione per la scomparsa di Edoardo. Quest’ultimo, però, ha trovato rifugio presso la casa di Liz e Massimo inizia a sospettare qualcosa.

Nell’IPM, ne Le fasi dell’amore di Mare Fuori fa il suo ritorno Filippo. Tra i più felici per il suo nuovo arrivo c’è Cardiotrap, che finalmente sente di nuovo l’ispirazione per comporre musica. La nuova direttrice del carcere, però, è intenzionata a chiedere per lui il trasferimento a Milano.

Le regole dell’amicizia, la trama

Il secondo appuntamento della settimana di Mare Fuori, come già detto, si intitola Le regole dell’amicizia. Milos, Dobermann e Micciarella hanno un durissimo scontro. Solo l’intervento di Cucciolo permette di riportare la pace tra loro. Pino sceglie di aiutare Kubra a indagare sul passato della mamma. Cardiotrap, invece, è costretto a sopportare un duro colpo. Infine, una disattenzione di Rosa rischia di compromettere la situazione di Edoardo.

Mare Fuori Le fasi dell’amore, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati in Le fasi dell’amore e Le regole dell’amicizia di Mare Fuori.

Carolina Crescentini : Paola Vinci;

: Paola Vinci; Carmine Recano : Massimo;

: Massimo; Massimiliano Caiazzo : Carmine;

: Carmine; Nicolas Maupas : Filippo;

: Filippo; Valentina Romani : Naditza;

: Naditza; Lucrezia Guidone : Sofia;

: Sofia; Ar Tem : Pino;

: Pino; Serena De Ferrari : Viola;

: Viola; Serena Codato : Gemma;

: Gemma; Kyshan Wilson: Kubra.