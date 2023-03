The Night Agent serie tv Netflix – trama, cast, finale

Condividi su

Venerdì 24 marzo, in prima serata su Sky Atlantic, è previsto il debutto della seconda stagione di Christian. La serie tv appartiene al genere del fantasy e ha come protagonista Edoardo Pesce. Le nuove puntate sono fruibili in diretta streaming tramite Now Tv e Sky Go.

Christian seconda stagione, regista e dove è girato

La seconda stagione di Christian è una produzione originale di Sky Studios, Lucky Red e Newen Connect. L’idea originale è di Roberto Cinardi, che ha preso l’ispirazione dalla novella intitolata Stigmate e scritta da Claudio Piersanti e Lorenzo Mattotti. La regia è a cura di Stefano Lodovichi, già regista di titoli come Il cacciatore e Il processo. La sceneggiatura, invece, è del già citato Lodovichi oltre che di Valentina Piersanti, Valeria Cilio e Patrizia Dellea.

La seconda stagione di Christian è composta da un totale di sei puntate, dalla durata di circa un’ora ciascuna. Le riprese si sono svolte, in primis, in varie località della zona di Roma, tra cui Monterano e L’Eur. Qualche scena, poi, è girata in Marocco.

Christian seconda stagione, la trama

La trama della seconda stagione della serie ha come protagonista Christian. Come appurato nel primo capitolo, l’ex scagnozzo della mafia ha avuto un cambiamento radicale di vita dopo che sulle sue mani sono comparse le stigmate. In breve tempo, dunque, da picchiatore diviene un vero e proprio dispensatore di miracoli.

Tale caratteristica attira le attenzioni di tutti, Vaticano compreso. Ed è per questo che sulle sue tracce si mette Matteo, un postulatore diffidente della Santa Sede e che è interpretato da Claudio Santamaria.

Spoiler finale

Negli episodi della seconda stagione, Christian mette finalmente in atto la promessa fatta alle persone a lui vicine: trasformare il quartiere in una sorta di regno, una grande comunità fondata sul rispetto e l’uguaglianza. Tale piano, però, provoca non pochi problemi ai personaggi principali.

Nella seconda stagione di Christian, infine, ci sono delle new entry. La prima è Nera, interpretata da Laura Morante. È un’entità eterea che disturba l’operato di Biondo, angelo custode del protagonista. Attesa, poi, Esther, che ha il volto di Camilla Filippi e che, mal sopportando la presenza di Christian, intreccia con Matteo un profondo legame.

Christian seconda stagione, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati nella seconda stagione di Christian.

Edoardo Pesce : Christian;

: Christian; Claudio Santamaria : Matteo;

: Matteo; Laura Morante : Nera;

: Nera; Camilla Filippi : Esther;

: Esther; Silvia D’Amico : Rachele;

: Rachele; Ivan Franek : Padre Klaus Cerni;

: Padre Klaus Cerni; Giulio Beranek: Biondo.