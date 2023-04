Greek Salad serie tv Prime Video – trama, cast, finale

Condividi su

Mercoledì 12 aprile, in prima serata su Rai 2, è prevista la messa in onda della puntata intitolata Chi parte e chi resta di Rocco Schiavone. La fiction, appartenente al genere poliziesco, ha come protagonista Marco Giallini. L’episodio è fruibile anche in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Rocco Schiavone Chi parte e chi resta, regista e dove è girato

Rocco Schiavone è una produzione originale di Rai Fiction, Beta Film Gmbh e Cross Productions. La sceneggiatura è scritta da Antonio Manzini e Maurizio Careddu. Alla regia, invece, è confermato Simone Spada, dietro la macchina da presa della serie a partire dalla terza stagione.

La quinta stagione di Rocco Schiavone è composta da un totale di quattro appuntamenti. Questi, poi, hanno una durata di circa 100 minuti ciascuno. Le trame degli episodi sono ispirate agli omonimi romanzi scritti da Antonio Manzini. Il finale di stagione, salvo ulteriori cambiamenti di palinsesto, è in onda mercoledì 26 aprile. Le riprese di Chi parte e chi resta di Rocco Schiavone si sono svolte ad Aosta.

Il debutto della scorsa settimana ha ottenuto buoni ascolti. La puntata, in particolare, ha convinto 2,1 milioni di telespettatori, per una share dell’11,8%.

Rocco Schiavone Chi parte e chi resta, la trama

Rocco Schiavone, in Chi parte e chi resta, è alle prese con la preoccupazione per Sebastiano Cecchetti, amico di lunga data e che oramai sembra essere fuori controllo. Tutto ciò turba non poco il protagonista, che percepisce Sebastiano come una grande fonte di stress.

Intanto, Rocco indaga su un nuovo caso di omicidio. La vittima è la professoressa Martinet, studiosa molto conosciuta in città e che ha dedicato l’intera esistenza alla scoperta dei lavori e della vita di Leonardo Da Vinci.

Spoiler finale

Intanto, in Chi parte e chi resta, Rocco Schiavone inizia a dubitare del già citato Sebastiano. Qualcuno ha fatto irruzione nella casa di quest’ultimo, mettendola a soqquadro. Gli accertamenti delle forze dell’ordine evidenziano come i ladri stessero cercando qualcosa di prezioso e Schiavone sospetta che l’amico stia nascondendo qualcosa. Infine, il personaggio principale è alle prese con dei problemi sentimentali: la relazione con Sandra è sempre più difficile da gestire.

Rocco Schiavone Chi parte chi resta, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati in Chi parte e chi resta di Rocco Schiavone.

Marco Giallini : Rocco Schiavone;

: Rocco Schiavone; Miriam Dalmazio : Marina;

: Marina; Valeria Solarino : Sandra Buccellato;

: Sandra Buccellato; Tullio Sorrentino : Fabrizio Marchetti;

: Fabrizio Marchetti; Francesco Acquaroli : Sebastiano;

: Sebastiano; Ernesto D’Argenio : Italo Perron;

: Italo Perron; Christian Ginepro: Domenico D’Intino.