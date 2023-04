Luce dei tuoi occhi 25 aprile su Canale 5: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Venerdì 21 aprile, dalle ore 21:45 su Canale 5, è prevista la messa in onda della seconda puntata de Il Patriarca. La fiction, appartenente al genere poliziesco, ha come protagonista Claudio Amendola. L’episodio è trasmesso anche in diretta streaming e on demand dal sito di Mediaset Play.

Il Patriarca 21 aprile, regista e dove è girato

Il Patriarca del 21 aprile è una produzione originale della Camfilm, Taodue, Apulia Film Commission e RTI. Il regista è il già citato Claudio Amendola, che dunque torna dietro la macchina da presa di una fiction in cui recita come protagonista. In passato, infatti, ha già diretto alcuni episodi Nero a metà.

Anche la puntata del 21 aprile de Il Patriarca è ispirata a Vivir sin permiso, serie tv spagnola di Camilla Nesbitt trasmessa dal 2018 su Telecinco. La sceneggiatura è scritta da Sandrone Dazieri, Paolo Marchesini e Mizio Curcio.

Le riprese si sono svolte a Roma e a Bari. In totale, la prima stagione è composta da 12 episodi, dalla durata di 50 minuti ciascuno. Le puntate sono in programmazione su Canale 5 per sei settimane e, per questo, il finale di stagione è nei palinsesti il 19 maggio. L’esordio di sette giorni fa ha ottenuto 3,2 milioni di telespettatori, con una share del 19%.

Il Patriarca 21 aprile, la trama

Ne Il Patriarca del 21 aprile, Nemo è costretto ad affrontare due nemici temibili. Da una parte c’è il Tigre, boss senza alcuno scrupolo che minaccia gli affetti più vicini al personaggio principale. Quest’ultimo, a sua volta, deve far fronte alle indagini dell’ispettore Monterosso, che è fortemente determinato a incastrarlo per l’omicidio di Buscemi.

Nel frattempo, durante Il Patriarca del 21 aprile, Lara si avvicina a Malcolm. Quest’ultimo, da poco divenuto il nuovo contabile di Nemo, nasconde un segreto. Intanto, Carlo cerca di dimostrare al padre di poter essere suo degno erede. Nella missione si fa aiutare dalla mamma Serena.

Spoiler finale

Durante Il Patriarca Mario corteggia Nina. L’obiettivo è convincerla a sposarlo e a prendere in questo modo il posto di Nemo alla guida della società Deep Sea. La sua compagna Elisa, però, non accetta la situazione e rifiuta di stare ferma a guardare. Per tale motivo le riserva una sorpresa a dir poco inaspettata.

Il Patriarca 21 aprile, spoiler finale

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati ne Il Patriarca.

Claudio Amendola : Nemo Bandera;

: Nemo Bandera; Antonia Liskova : Serena Bandera;

: Serena Bandera; Giulia Schiavo : Nina Bandera;

: Nina Bandera; Carmine Buschini : Carlo Bandera;

: Carlo Bandera; Raniero Monaco: Mario Rizzi.