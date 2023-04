Un passo dal cielo Radici e rami su Rai 1: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Martedì 25 aprile, dalle ore 21:45 su Canale 5, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Luce dei tuoi occhi. La fiction, come di consueto, ha come protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. La puntata è visibile in diretta streaming e on demand dal sito di Mediaset Play.

Luce dei tuoi occhi 25 aprile, regista e dove è girato

Luce dei tuoi occhi è in programmazione eccezionalmente martedì 25 aprile per lasciare spazio al match di Coppa Italia tra la Juventus e l’Inter. La serie è una produzione originale della Banijay Studios Italia. Il regista, così come nella prima edizione, è Fabrizio Costa. Quest’ultimo, in carriera, ha lavorato a produzioni seriali di grande successo come Don Matteo e Fosca Innocenti.

La sceneggiatura, invece, è a cura di Davide Sala, Eleonora Fiorini e della new entry Mauro Casarini. La trama è ambientata a Vicenza, dove si sono svolte le riprese. Luce dei tuoi occhi è composta da un totale di sei episodi, che a loro volta hanno una durata di circa 100 minuti ciascuno. Il finale di stagione è trasmesso su Canale 5 il prossimo 17 maggio.

L’appuntamento trasmesso lo scorso 19 aprile ha sostanzialmente confermato gli ascolti del debutto. L’episodio, infatti, ha ottenuto 2,6 milioni di telespettatori, con una share del 16,3%.

Luce dei tuoi occhi 25 aprile, la trama

Durante Luce dei tuoi occhi continua il momento negativo di Diana. Dopo le difficoltà vissute nella puntata di sette giorni fa, la giovane deve ora difendersi da accuse molto gravi. Emma, infatti, si trova sulla scena di un omicidio quando nota un bracciale.

In poco tempo comprende che tale orpello appartiene a Diana, che dunque è sospettata di essere una killer. A peggiorare ulteriormente la sua posizione c’è un biglietto letto da Miranda. Quest’ultima ne fraintende il significato e si convince della colpevolezza della ballerina.

Spoiler finale

Nonostante la situazione di Diana, in Luce dei tuoi occhi del 25 aprile Emma e Petra non riescono a collaborare. I dissidi, in particolare, sono causati dall’attrazione che la seconda prova nei confronti di Enrico. Le tensioni accumulate dalla protagonista, infine, influenzano la serenità delle sue allieve.

Luce dei tuoi occhi 25 aprile, il cast

Di seguito l’elenco degli attori e dei personaggi da loro interpretati in Luce dei tuoi occhi del 25 aprile.

Anna Valle : Emma Conti;

: Emma Conti; Giuseppe Zeno : Enrico Leoni;

: Enrico Leoni; Bernardo Casertano : Davide Fabbris;

: Davide Fabbris; Maria Rosaria Russo : Luisa Guerra;

: Luisa Guerra; Francesca Cavallin : Petra;

: Petra; Irene Paloma Jona : Diana;

: Diana; Greta Malegno : Vicky;

: Vicky; Filippo Contri: Jacopo Bellini.