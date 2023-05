Luce dei tuoi occhi finale di stagione 17 maggio: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Venerdì 12 maggio, dalle ore 21:25 su Rai 2, è prevista la messa in onda delle puntate Dalla A alla F e Non mi scuso, ma mi dispiace di The Good Doctor. Gli episodi sono visibili in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

The Good Doctor Dalla A alla F, regista e dove è girato

Dalla A alla F e Non mi scuso di The Good Doctor sono una produzione della 3AD, EnterMedia Content, ABC Signature e Sony Pictures Television. L’ideatore del titolo è David Shore, che in diversi episodi figura anche come regista.

Dalla A alla F e Non mi scuso di The Good Doctor sono diretti da Daniel Dae Kim, mentre la sceneggiatura è firmata da Peter Blake, David Renaud e David Hoselton. Le riprese si sono svolte in Canada, nonostante la serie sia ambientata in un ospedale di San Jose, in California.

La sesta stagione della fiction è composta da un totale di 22 episodi. La Rai ha scelto di trasmetterne due alla settimana, nella prima serata del venerdì. Il finale di stagione, salvo cambi di palinsesto, è previsto per il 30 giugno.

The Good Doctor Dalla A alla F, la trama

In Dalla A alla F di The Good Doctor, l’intera equipe di medici è impegnata su un caso tanto complesso quanto particolare. In ospedale, infatti, si presenta una donna che ha in grembo ben sei gemelli. A causa della particolarità della vicenda, a ogni bambino è affidato un team di medici. Nonostante questo, però, le vite dei piccoli sono a rischio.

Glassman e Jordan, intanto, si scontrano su una diagnosi che, almeno in apparenza, sembra non dare nessuna speranza al paziente interessato. Non mancano le tensioni tra Jerome e Asher, mentre l’arrivo di una notizia fa sprofondare nella tristezza sia Shaun che Lea.

Non mi scuso, la trama

In Non mi scuso di The Good Doctor sono grandi protagonisti i sentimenti. Asher, infatti, fa notare a Jordan che Daniel Perez non è ancora pronto per vivere una relazione sentimentale. Il dottor Murphy, spronato da Glassman, confida ciò che prova a Lim. Nel frattempo. Morgan, Park e Jordan prendono in cura Toni. La sua è una storia clinica alquanto complicata, in quanto si reca in ospedale dopo aver subito una violenza sessuale.

The Good Doctor Dalla A alla F, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati in The Good Doctor.

Freddie Highmore : Shaun Murphy;

: Shaun Murphy; Richard Schiff : Aaron Glassman;

: Aaron Glassman; Hill Harper : Marcus Andrews;

: Marcus Andrews; Brandon Larracuente : Danny Perez;

: Danny Perez; Savannah Welch: Danica Powell.