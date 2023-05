The Good Doctor 19 maggio su Rai 2: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Venerdì 19 maggio, dalle ore 21:20 su Rai 2, è prevista la messa in onda delle puntate Buddy e Un ospite inatteso di The Good Doctor. La fiction, appartenente al genere drammatico, è visibile in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

The Good Doctor Buddy, regista e dove è girato

Buddy e Un ospite silenzioso di The Good Doctor sono una produzione della 3AD, EnterMedia Content, ABC Signature e Sony Pictures Television. L’ideatore del titolo è David Shore, che in diversi episodi figura anche come regista.

Buddy e Un ospite silenzioso di The Good Doctor sono diretti da Daniel Dae Kim, mentre la sceneggiatura è firmata da Peter Blake, David Renaud e David Hoselton. Le riprese si sono svolte in Canada, nonostante la serie sia ambientata in un ospedale di San Jose, in California.

La sesta stagione della fiction è composta da un totale di 22 episodi. Da questa settimana, la TV di Stato ha scelto di cambiare la programmazione, mandando in onda quattro appuntamenti alla settimana, nella prima serata del mercoledì e del venerdì.

The Good Doctoe Buddy, la trama

Shaun e Lea, in Buddy di The Good Doctor, assistono al ferimento di un cane. L’animale è investito e rimane gravemente ferito. I due, profondamente colpiti per ciò che è accaduto, se ne prendono cura e scelgono di adottare il cagnolino.

Intanto, Danni è raggiunta da Vince, amico che presenta una ferita da arma da fuoco. Tale condizione costringe la protagonista a una decisione complicata. Infine, Park, Jordan e Morgan si prendono cura di Lalo, un immigrato che arriva in ospedale in gravi condizioni.

La trama di Un ospite inatteso

Oltre a Buddy, come già detto, il 19 maggio è prevista la messa in onda anche della puntata di The Good Doctor dal titolo Un ospite inatteso. Glassman ha la casa invasa dalle termiti e, per questo, si trasferisce momentaneamente da Shaun e Lea.

Tra le pazienti dell’episodio c’è la giovane Kelly, 13 enne con un tumore. Mano a mano che i medici indagano sulla sua storia clinica emerge una storia decisamente inaspettata. Morgan, infine, è davanti a un bivio: da una parte, infatti, ha un’ottima opportunità di carriera ma, dall’altra, teme che ciò che possa inficiare il suo desiderio di diventare madre.

The Good Doctor Buddy, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati in The Good Doctor.

Freddie Highmore : Shaun Murphy;

: Shaun Murphy; Richard Schiff : Aaron Glassman;

: Aaron Glassman; Hill Harper : Marcus Andrews;

: Marcus Andrews; Brandon Larracuente : Danny Perez;

: Danny Perez; Savannah Welch: Danica Powell.