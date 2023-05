Profilo falso serie tv Netflix – trama, cast, finale

Condividi su

The Good Doctor, nella prima serata di venerdì 26 maggio su Rai 2, continua con le puntate 39 differenze e Un cuore di pietra. Gli episodi, come di consueto, sono visibili anche in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

The Good Doctor 26 maggio, regista e dove è girato

39 differenze e Un cuore di pietra di The Good Doctor sono una produzione della 3AD, EnterMedia Content, ABC Signature e Sony Pictures Television. L’ideatore del titolo è David Shore, che in diversi episodi figura anche come regista.

Gli appuntamenti di The Good Doctor sono diretti da Daniel Dae Kim, mentre la sceneggiatura è firmata da Peter Blake, David Renaud e David Hoselton. Le riprese si sono svolte in Canada, nonostante la serie sia ambientata in un ospedale di San Jose, in California.

The Good Doctor 39 differenze, la trama

In 39 differenze di The Good Doctor, Shaun, Asher e Danny si prendono cura di un bambino di nome Ricky. Le sue condizioni sono molto gravi e gli esami ospedalieri evidenziano la presenza di una ameba mangia cervello. I genitori di Ricky, davanti alle condizioni disperate di loro figlio, si dividono e hanno degli screzi.

Ciò crea non pochi dubbi in Shaun. Il protagonista, in particolare, si rende conto che lui e Lea hanno opinioni diverse sulle modalità con le quali crescere il loro futuro bimbo e si chiede se l’amore sarà sufficiente per risanare gli eventuali litigi.

In 39 differenze di The Good Doctor, inoltre, Park aiuta Morgan con la sua ricerca. Lim, invece, si occupa di un paziente che è nella lista di attesa per effettuare un trapianto di polmoni.

Un cuore di pietra, la trama

Il 26 maggio è prevista la messa in onda anche della puntata dal titolo Un cuore di pietra di The Good Doctor. Park, Shaun e Danny si prendono cura di un giovane affetto da moyamoya. Con tale nome ci si riferisce alla malattia che ostruisce le arterie dell’encefalo e blocca il flusso sanguigno con trombosi. Lea e Glassman hanno degli attriti dovuti alla convivenza. In ospedale, infine, arriva una paziente speciale: si tratta della nonna di Jordan, che presenta delle problematiche cardiache.

The Good Doctor 39 differenze, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati in The Good Doctor.

Freddie Highmore : Shaun Murphy;

: Shaun Murphy; Richard Schiff : Aaron Glassman;

: Aaron Glassman; Hill Harper : Marcus Andrews;

: Marcus Andrews; Brandon Larracuente : Danny Perez;

: Danny Perez; Savannah Welch: Danica Powell.