Chicago Fire Dimostrazione di forza e Puzza di bruciato del 1° giugno: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

The Good Doctor prosegue su Rai 2 nella prima serata di mercoledì 31 maggio con gli episodi Vecchi amici e The Good Lawyer. Le puntate, come al solito, sono visibili in diretta streaming e on demand su Rai Play.

The Good Doctor Vecchi amici, trama e dove è girato

The Good Doctor è una produzione della 3AD, EnterMedia Content, ABC Signature e Sony Pictures Television. L’ideatore del titolo è David Shore, che in diversi episodi figura anche come regista.

Vecchi amici e The Good Lawyer di The Good Doctor sono diretti da Daniel Dae Kim, mentre la sceneggiatura è firmata da Peter Blake, David Renaud e David Hoselton. Le riprese si sono svolte in varie location del Canada, nonostante la serie sia ambientata in un ospedale di San Jose, in California.

The Good Doctor Vecchi amici, la trama

In Vecchi amici di The Good Doctor, Lim, Morgan e Jordan accolgono in ospedale Sonja. La ragazza è incinta ma presenta delle condizioni di salute critiche, che mettono a rischio la vita sua e quella di Esther, la bambina che ha in grembo. L’equipe medica discute della possibilità di interrompere la gravidanza per salvare la mamma. Quest’ultima, però, non è d’accordo ed è disposta a morire pur di far vivere la figlia.

Nel corso della puntata di The Good Doctor, poi, torna al San Bonaventure Kalu, che ora presta servizio come medico personale di Roland Barnes, quinto uomo più ricco del mondo. Le sue condizioni di salute sono gravi e gli operatori ospedalieri devono lavorare molto duramente per tentare di guarirlo. Shaun, intanto, è consapevole di quanto Kalu sia bravo e gli propone di tornare a lavorare insieme.

The Good Lawyer, la trama

Il 31 maggio, oltre a Vecchi amici è prevista anche la messa in onda della puntata The Good Lawyer. In tale appuntamento, per Shaun si profilano dei problemi di natura legale. Un uomo di nome Bob Patton, infatti, lo ha denunciato con l’accusa di avergli amputato una mano nonostante non fosse necessario. Glassman, così, sceglie di accompagnare il protagonista presso il suo avvocato di fiducia. Qui incontra una persona che soffre di un importante disturbo ossessivo compulsivo.

The Good Doctor Vecchi amici, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati in The Good Doctor.

Freddie Highmore : Shaun Murphy;

: Shaun Murphy; Richard Schiff : Aaron Glassman;

: Aaron Glassman; Hill Harper : Marcus Andrews;

: Marcus Andrews; Brandon Larracuente : Danny Perez;

: Danny Perez; Savannah Welch: Danica Powell.