NCIS Los Angeles, il finale di serie il 5 giugno su Rai 2: trama, cast, spoiler

Nella notte tra il 4 e il 5 giugno, dalle ore 03:00 su Sky Atlantic, è visibile in contemporanea con gli USA la prima puntata di The Idol. La serie appartiene al genere drammatico ed è visibile in streaming su Now TV e Sky Go.

The Idol, tra gli ideatori c’è The Weeknd

The Idol è una produzione originale della A24, Bron Creative, Little Lamb e HBO Entertainment. In Italia, come detto, è seguita in notturna da Sky, che la trasmette in lingua originale e sottolineata in contemporanea con gli USA. La messa in onda in italiano, invece, è prevista a partire dalla prima serata del 12 giugno.

Gli ideatori di The Idol sono Sam Levinson (Euphoria), Reza Fahim e Abel Tesfaye. Quest’ultimo è noto al grande pubblico con il nome d’arte The Weeknd, cantante premiato con quattro Grammy e cinque American Music Award.

I registi sono Amy Seimetz e il già citato Sam Levinson. La protagonista è Jocelyn, che ha il volto della giovane Lily-Rose Depp, figlia di Vanessa Paradis e Johnny Depp. Le riprese si sono svolte a Los Angeles, in California.

The Idol, la trama

The Idol racconta la storia di Jocelyn, una giovane stella del pop. La protagonista ha una carriera in ascesa ma, dopo la morte della mamma, ha un esaurimento nervoso, a causa del quale annulla il suo tour. Per lei è un momento di grande fragilità ed è in questo contesto che conosce Tedros, un losco e malfamato proprietario di un club di Los Angeles e che ha un passato decisamente misterioso.

Nel corso di The Idol, Jocelyn e Tedros sono sempre più vicini e, alla fine, iniziano una relazione. Mano a mano che il loro legame si approfondisce, però, emergono degli aspetti oscuri legati all’imprenditore. Quest’ultimo, infatti, è a capo di una setta segreta.

Spoiler finale

The Idol indaga sul mondo della sregolatezza e della sfrenata ricerca del successo. Inoltre, analizza le dinamiche tipiche delle relazioni tossiche, oltre alle difficoltà insite alla gestione della fama e del successo. Infine, così come già accaduto nel corso di Euphoria, è proposto un focus sui dolorosi effetti degli abusi e delle dipendenze. Nel corso della presentazione al Festival di Cannes non sono mancate le polemiche a causa dei contenuti sopra le righe ed espliciti.

The Idol, il cast

Di seguito l’elenco degli attori presenti nella serie tv The Idol.

Lily-Rose Depp ;

; Suzanna Son ;

; Troye Sivan ;

; Steve Zissis ;

; Maya Eshet ;

; Tyson Ritter :

: Kate Lyn Sheil ;

; Jennie Kim ;

; Melanie Liburd ;

; Anne Heche.