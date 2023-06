The Good Doctor puntata 7 giugno su Rai 2: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

The Good Doctor prosegue la messa in onda italiana il 7 giugno, quando in prima serata su Rai 2 sono trasmesse le puntate Mezze misure e Fortunato. Gli episodi, come di consueto, sono visibili anche in diretta streaming e on demand su Rai Play.

The Good Doctor Mezze misure, regista e dove è girato

The Good Doctor è una produzione della 3AD, EnterMedia Content, ABC Signature e Sony Pictures Television. L’ideatore del titolo è David Shore, che in diversi episodi figura anche come regista.

Gli appuntamenti del 7 giugno di The Good Doctor sono diretti da Daniel Dae Kim, mentre la sceneggiatura è firmata da Peter Blake, David Renaud e David Hoselton. Le riprese si sono svolte in Canada, nonostante la serie sia ambientata in un ospedale di San Jose, in California.

The Good Doctor Mezze misure, la trama

In Mezze misure di The Good Doctor, i medici accolgono in ospedale Brady. Quest’ultimo arriva al nosocomio in condizioni quasi disperate. Il suo corpo, in seguito al ferimento con un metallo, è tagliato a metà. L’equipe di professionisti appare divisa sulle cure: c’è chi opta per una amputazione della parte inferiore e chi, invece, vorrebbe evitarla a tutti i costi.

Shaun, in The Good Doctor, convince Glassman a sottoporsi ad un test del DNA. Il responso, fortunatamente, è negativo. Tuttavia, ciò non rassicura Shaun. Il protagonista, infatti, nota dei dettagli in apparenza insignificanti ma che, in realtà, lo inquietano parecchio. In ospedale, infine, è preso in cura Eden, un bimbo con la sindrome di Turner.

Fortunato, la trama

Oltre che Mezze misure, il 7 giugno è prevista la messa in onda anche della puntata dal titolo Fortunato di The Good Doctor. Nell’appuntamento, Glassman mostra dei deficit di attenzione. Ciò non fa altro che aumentare in Shaun la convinzione che nell’amico e collega c’è qualcosa che non va. La situazione provoca frustrazione in Glassman, che si sente sotto pressione. Nel frattempo, Jordan, Asher e Andrews trattano Eddie Richter, amico del personaggio interpretato da Hill Harper. Il paziente lavora come falegname e presenta verruche ed escrescenze su gran parte del corpo. Eden, infine, non riesce a trovare una famiglia adottiva e la sua storia colpisce molto Morgan, che considera la possibilità di prenderlo in affido.

The Good Doctor Mezze misure, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati nelle puntate del 7 giugno di The Good Doctor.

Freddie Highmore : Shaun Murphy;

: Shaun Murphy; Richard Schiff : Aaron Glassman;

: Aaron Glassman; Hill Harper : Marcus Andrews;

: Marcus Andrews; Brandon Larracuente : Danny Perez;

: Danny Perez; Savannah Welch : Danica Powell;

: Danica Powell; Noah Galvin : Asher;

: Asher; Christina Chang: Lim.