Chicago MED 8 giugno su Italia 1: trama, cast, spoiler finale

Chicago MED prosegue la propria programmazione su Italia 1 giovedì 8 giugno, quando in seconda serata sono trasmesse le puntate Cambiare è difficile ed È tutto lecito per il bene del paziente?. Gli appuntamenti sono visibili anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Play.

Chicago MED Cambiare è difficile, regista e dove è girato

Cambiare è difficile ed È tutto lecito per il bene del paziente? di Chicago MED sono una produzione della Wolf Entertainment e della Universal Television. Gli ideatori e produttori del titolo sono Dick Wolf e Matt Olmstead.

I registi degli episodi sono Nicole Rubio e Oz Scott. Gli sceneggiatori, invece, sono Diane Frolov, Andrew Schneider e Safura Fadavi. Le riprese si sono svolte a Chicago, dove la serie è ambientata. In totale, la settima stagione del titolo è composto da ventidue appuntamenti. Ognuno di questi ha una durata di circa 45 minuti.

Chicago MED Cambiare è difficile, la trama

In Cambiare è difficile di Chicago MED, i colleghi Halstead ed Hammer riescono a mettere da parte i loro attriti per curare insieme un paziente molto anziano. Intanto, in ospedale arriva Avery, figlia della dottoressa Blake. La giovane è ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata investita da una automobile.

Infine, Scott e Charles si prendono cura di una persona che arriva al nosocomio soffrendo della ADHD, sindrome da Disturbo da deficit di attenzione – iperattività. Gli esperti, dopo i primi accertamenti, iniziano a dubitare sulla correttezza di tale diagnosi.

È tutto lecito per il bene del paziente?, la trama

Oltre a Cambiare è difficile, Chicago MED prosegue l’8 giugno con la puntata dal titolo È tutto lecito per il bene del paziente?. In essa è grande protagonista il dottor Stevie Hammer. La vita professionale, infatti, si mischia con quella privata dopo che, in ospedale, arriva la mamma. Quest’ultima, però, rifiuta le cure. Il protagonista, così, chiede aiuto a Taylor.

Infine, nel corso dell’episodio è centrale il passato in polizia di Scott. Nella struttura ospedaliera giunge una paziente, che ha bisogno di cure in seguito a una caduta. Il medico, però, riconosce il padre della paziente in quanto lo ha arrestato qualche anno prima con l’accusa di violenza domestica. Per questo, inizia a pensare che il ferimento non sia un semplice incidente.

Chicago MED Cambiare è difficile, il cast

Di seguito l’elenco degli attori e dei protagonisti da loro interpretati nel corso di Chicago MED.

Nick Gehlfuss : Will Halstead;

: Will Halstead; Torrey DeVitto : Natalie Manning;

: Natalie Manning; Brian Tee : Ethan Choi;

: Ethan Choi; Marlyne Barrett : Maggie Campbell;

: Maggie Campbell; Epatha Merkerson : Sharon Goodwin;

: Sharon Goodwin; Oliver Platt : Daniel Charles;

: Daniel Charles; Guy Lockard : Dylan Scott;

: Dylan Scott; Kristen Hager: Stevie Hammer.