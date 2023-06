Sei Sorelle, le trame della settimana dal 12 al 16 giugno

Condividi su

Sei Sorelle, soap opera in onda alle 16:00 su Rai 1, prosegue la propria programmazione nella settimana da lunedì 12 a venerdì 16 giugno. Gli episodi, oltre che in tv, sono visibili anche in diretta streaming e on demand su Rai Play.

Sei Sorelle 12 16 giugno, regista e dove è girato

Le puntate di Sei Sorelle in programmazione dal 12 al 16 giugno, come tutta la serie, sono una produzione dell’emittente spagnola TVE in collaborazione con la Bambù Producciones. Gli ideatori sono Ramon Campos e Gema R. Neira. I registi, invece, sono Miguel Conde, David Ulloa, Imma Torrente, Antonio Hernandez e Jaime Botella. Tanti, poi, gli sceneggiatori che hanno collaborato, tra cui Antonio Mercero, Carmen Pompero e i già citati Ramon Campos e Gema R. Neira. Le riprese si sono svolte in Spagna.

Sei Sorelle 12 16 giugno, la trama

In Sei Sorelle del 12 giugno è protagonista Petra. Quest’ultima, infatti, è fiduciosa che dietro la sparizione della madre ci sia una spiegazione ragionevole. Don Ricardo, nel frattempo, informa le Silva che è riuscito a riavere la lettura delle volontà di suo padre mediante un certificato di morte falso.

In Sei Sorelle del 13 giugno, invece, si svolge la festa dei Loygorri. Francisca non è stata invitata e alcune delle sorelle pensano di non partecipare per solidarietà. Don Ricardo, poi, insiste nell’aumentare la produzione dell’azienda, senza interessarsi troppo della qualità dei beni. Per questo, Miguel pensa di rivolgersi a un sindacato.

Le trame delle altre puntate

Francisca, in Sei Sorelle del 14 giugno, partecipa alla festa pur non essendo tra le invitate e, a causa di ciò, litiga con Blanca. Elisa sceglie di togliersi autonomamente il gesso, rischiando in tal modo di peggiorare la sua condizione. Donna Dolores, a sua volta, fa di tutto per impedire al figlio di partire in Marocco.

Il 15/06 l’avvocato Mendes fa visita alle protagoniste per parlare del testamento del genitore. German e Adela, inoltre, continuano la relazione, seppur non mancano dei problemi.

Infine, in Sei Sorelle del 16 giugno c’è un nuovo problema legale per ciò che riguarda l’eredità di Don Fernando. Quest’ultimo, infatti, è disperso e non essendoci un certificato di morte il testamento non può essere aperto. La finta dichiarazione rimediata da Don Ricardo sembra non essere sufficiente per ovviare al problema.

Sei Sorelle 12 16 giugno, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati nelle puntate di Sei Sorelle in onda dal 12 al 16 giugno.

Celia Freijeiro : Adela;

: Adela; Maria Castro : Francisca;

: Francisca; Mariona Tena : Blanca;

: Blanca; Marta Larralde : Diana;

: Diana; Candela Serrat : Celia;

: Celia; Carla Diaz : Elisa;

: Elisa; Alex Androver : Salvador;

: Salvador; Joaquin Climent : Benjamin;

: Benjamin; Alex Gadea : Cristobal;

: Cristobal; Kiti Manver : Donna Dolores .