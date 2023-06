Chicago Fire 15 giugno su Italia 1: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Italia 1, nella seconda serata di giovedì 15 giugno, propone al pubblico le puntate Forzature controproducenti e Come un serpente che cambia pelle di Chicago MED. Gli appuntamenti, come di consueto, sono visibili anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Play.

Chicago MED Forzature controproducenti, regista e dove è girato

Forzature controproducenti e Come un serpente che cambia pelle come tutto Chicago MED sono una produzione della Wolf Entertainment e della Universal Television. Gli ideatori e produttori del titolo sono Dick Wolf e Matt Olmstead.

I registi degli episodi sono Nicole Rubio e Oz Scott. Gli sceneggiatori, invece, sono Diane Frolov, Andrew Schneider e Safura Fadavi. Le riprese si sono svolte a Chicago, dove la serie è ambientata. In totale, la settima stagione del titolo è composto da ventidue appuntamenti. Ognuno di questi ha una durata di circa 45 minuti.

Chicago MED Forzature controproducenti, la trama

In Forzature controproducenti, il dottor Ethan Choi torna in ospedale dopo il grave infortunio che ha subito. Tuttavia, trova più difficoltà del previsto nei reinserirsi con i colleghi. Crockett e la dottoressa Blake lavorano l’uno al fianco dell’altra per svolgere con successo un complicato trapianto di fegato.

Infine, Halstead prosegue le proprie indagini sul collega Cooper. Quest’ultimo, come spiegato all’inizio della settima stagione da Sharon Goodwin, è sotto inchiesta con l’accusa di aver preso delle tangenti.

Come un serpente che cambia pelle, la trama

Oltre a Forzature controproducenti, il 15 giugno è in onda su Italia 1 anche la puntata Come un serpente che cambia pelle di Chicago MED. In essa, il dottor Scott è costretto a intrecciare il presente da medico con il passato da agente di polizia. Un amico di famiglia e un veterano di guerra, infatti, finisce sotto indagine dagli inquirenti.

In ospedale si svolgono dei test antidroga a campione e Vanessa confessa a Maggie di fare uso dell’Adderral. Ethan Choy, pur di curare un paziente, mette a repentaglio il suo recupero fisico. Il protagonista interpretato da Brian Tee, infatti, esegue manualmente la manovra per ridurre un’ernia. Halstead, infine, sceglie di aiutare Hammer a ritrovare la mamma.

Chicago MED Forzature controproducenti, il cast

Di seguito l’elenco degli attori e dei protagonisti da loro interpretati nel corso di Chicago MED.

Nick Gehlfuss : Will Halstead;

: Will Halstead; Torrey DeVitto : Natalie Manning;

: Natalie Manning; Brian Tee : Ethan Choi;

: Ethan Choi; Marlyne Barrett : Maggie Campbell;

: Maggie Campbell; Epatha Merkerson : Sharon Goodwin;

: Sharon Goodwin; Oliver Platt : Daniel Charles;

: Daniel Charles; Guy Lockard : Dylan Scott;

: Dylan Scott; Kristen Hager: Stevie Hammer.