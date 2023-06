CSI Vegas il 19 giugno su Rai 2: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Sei sorelle, soap di Rai 1 in onda tutti i pomeriggi a partire dalle ore 16:05, torna nella settimana da lunedì 19 a venerdì 23 giugno. Tutti gli episodi sono visibili anche in diretta streaming e on demand su Rai Play.

Sei sorelle 19 23 giugno, regista e dove è girato

Le puntate di Sei sorelle in programmazione dal 19 al 23 giugno sono una produzione dell’emittente spagnola TVE in collaborazione con la Bambù Producciones. Gli ideatori sono Ramon Campos e Gema R. Neira. I registi, invece, sono Miguel Conde, David Ulloa, Imma Torrente, Antonio Hernandez e Jaime Botella. Tanti gli sceneggiatori che hanno collaborato, tra cui Antonio Mercero, Carmen Pompero e i già citati Ramon Campos e Gema R. Neira. Le riprese si sono svolte in Spagna.

Sei sorelle 19 23 giugno, la trama

Lunedì 19 giugno, in Sei sorelle Blanca sceglie di parlare con Marina, chiedendole il motivo per cui vuole lavorare sempre con Cristobal. Elisa fa una scoperta su Don Ricardo che la porta a schierarsi contro le sorelle. Salvador, invece, sogna Diana ma non riesce a capire se, in realtà, siano dei ricordi del passato.

Il 20 giugno, Cristobal è arrestato dalla polizia con l’accusa di aver nascosto la morte di Don Fernando Silva. Donna Dolores, infuriata per ciò che è accaduto al figlio, comunica a Blanca la fine della sua relazione con Rodolfo.

La settimana dal 19 al 23 giugno prosegue il mercoledì, quando le protagoniste aprono finalmente il testamento del padre. German e Adela continuano a frequentarsi di nascosto, mentre tra Francisca e Gabriel nascono delle tensioni legate alla gelosia.

Spoiler finale

Nella puntata di Sei sorelle di giovedì, Celia ha un momento di debolezza e bacia Pedra. Carolina, invece, è certa che il marito la tradisca. Così sceglie di sfogarsi con la cognata Antonia, alla quale mostra le prove di ciò che sostiene. Infine, venerdì 23 giugno Pedra non riesce a far finta di niente e parla con Miguel di ciò che è accaduto con Celia. Diana e Blanca, poi, hanno un duro diverbio.

Sei Sorelle 19 23 giugno, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati nelle puntate di Sei Sorelle in onda dal 19 al 23 giugno.

Celia Freijeiro : Adela;

: Adela; Maria Castro : Francisca;

: Francisca; Mariona Tena : Blanca;

: Blanca; Marta Larralde : Diana;

: Diana; Candela Serrat : Celia;

: Celia; Carla Diaz : Elisa;

: Elisa; Alex Androver : Salvador;

: Salvador; Joaquin Climent : Benjamin;

: Benjamin; Alex Gadea : Cristobal;

: Cristobal; Kiti Manver : Donna Dolores.