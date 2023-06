Un cuore due destini serie tv Rai 1 – trama, cast, finale

Condividi su

Chicago Fire torna su Italia 1 nella prima serata del 22 giugno con le puntate Quello che c’è dentro di te e Finisci ciò che hai iniziato. Entrambi gli episodi, come di consueto, sono visibili anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Play.

Chicago Fire Quello che c’è dentro di te, regista e dove è girato

Quello che c’è dentro di te e Finisci ciò che hai iniziato di Chicago Fire sono una produzione di Wolf Entertainment e di Universal Television. Tra i produttori esecutivi del titolo figurano il già citato Dick Wolf e il braccio destro Matt Olmstead. Oltre a loro ci sono Derek Haas, Joe Chappelle e Michael Brandt.

La regia è a cura di Matt Earl Beesley e Lisa Robinson. La sceneggiatura, invece, è scritta da Matt Whitney, Michael Gilvary e Andrea Newman. Le riprese si sono svolte a Chicago.

Chicago Fire Quello che c’è dentro di te, la trama

Nel corso di Quello che c’è dentro di te di Chicago Fire, tutte le preoccupazioni dei protagonisti sono rivolte verso il comandante Boden. Quest’ultimo, infatti, si trova per caso all’interno di un negozio quando un ragazzo appena evaso di prigione e inseguito dalla polizia si schianta con l’auto all’interno del locale.

Il personaggio interpretato da Eamonn Walker, per fortuna, ne esce illeso. Tuttavia, il ragazzo evaso non intende tornare in carcere e, così, prende in ostaggio tutti i clienti del negozio, tra i quali c’è lo stesso Boden.

Finisci ciò che hai iniziato, la trama

Oltre a Quello che c’è dentro di te, Chicago Fire del 22 giugno prosegue con Finisci ciò che hai iniziato. In esso, la Caserma 51 effettua un complicato intervento. Nell’area di Chicago, infatti, è avvenuto un incidente aereo e tutti i vigili del fuoco del dipartimento intervengono per cercare di salvare i superstiti. Quando i federali giungono sul luogo, però, si rendono conto che dalla zona manca un pezzo del motore del velivolo e, per questo, incolpano Severide. Emma, infine, ha un comportamento strano, che mette in difficoltà Violet.

Chicago Fire Quello che c’è dentro di te, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati in Chicago Fire del 22 giugno.

Taylor Kinney : Kelly Severide;

: Kelly Severide; David Eigenberg : Christopher Hermann;

: Christopher Hermann; Eamonn Walker : Wallace Boden;

: Wallace Boden; Christian Stolte : Mouch;

: Mouch; Joe Minoso : Joe Cruz;

: Joe Cruz; Kara Killmer : Sylvie Brett;

: Sylvie Brett; Alberto Rosende : Blake Gallo;

: Blake Gallo; Daniel Kyri : Darren Ritter;

: Darren Ritter; Miranda Rae Mayo: Stella Kid.