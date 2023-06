La Promessa, le trame dal 26 al 30 giugno

Condividi su

Canale 5, anche nella settimana dal 26 al 30 giugno, propone dalle 14:45 la soap opera La Promessa. Gli episodi, come di consueto, sono visibili in diretta streaming e on demand su Mediaset Play.

La Promessa 26 30 giugno, regista e dove è girata

La Promessa è una produzione di StudioCanal e Bambu Producciones. L’ideatore è Josep Cister Rubio e gli episodi sono andati in onda per la prima volta in Spagna nel gennaio del 2023. La regia della soap è a cura di Eva Bermudez De La Vega e Miguel Conde. La serie è ambientata nella Spagna del 1913 e le riprese si sono svolte a poca distanza da Madrid.

La Promessa 26 30 giugno, la trama

Ne La Promessa del 26 giugno, l’aiuto di Jana è determinante per Miguel. Quest’ultimo, infatti, riesce a prendere parte alla competizione della Coppa de los Pedroches solo grazie all’intervento della protagonista. Teresa, intanto, consola Mauro e lo mette in guardia da Leonor.

Nella giornata di martedì, invece, i marchesi optano per organizzare una battuta di caccia nei pressi della tenuta. La manifestazione, in realtà, nasconde un inganno. Il risultato, infatti, è manipolato sin dall’inizio e ha l’obiettivo di far credere a tutti che il duca sia un abile cacciatore.

Durante La Promessa di mercoledì 28 giugno, poi, Teresa ha un confronto con Leonor. Alonso, inoltre, dice a Cruz che il duca è disposto a dare loro la dote di Jimena solo se le fanno sposare Manuel.

Le trame del giovedì e venerdì

Nel corso de La Promessa di giovedì, Petra comunica a Cruz che Manuel potrebbe essere andato alla gara di aviazione. Il personaggio interpretato da Eva Martin reagisce male a tale notizia, al punto da bruciare la mano di Petra con una candela.

Infine, ne La Promessa del 30 giugno Jana incontra Curro. Lei sceglie di non dire una parola e lui la tratta con disprezzo. Manuel, invece, è felice per essere riuscito ad ottenere il primo posto nella Coppa de Los Pedroches. In seguito, decide di dare il premio a Catalina, convinto che quest’ultima utilizzi i soldi per il bene della tenuta.

La Promessa 26 30 giugno, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati negli episodi de La Promessa in onda dal 26 al 30 giugno.

Ana Garces: Jana;

Jordi Coll: Tomas;

Eva Martin: Cruz;

Manuel Regueiro: Alonso de Lujan;

Maria Castro: Pia;

Joaquin Climent: Romulo;

Arturo Sanchez: Manuel.