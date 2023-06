Delitti in Paradiso 28 giugno su Rai 2: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Mercoledì 28 giugno, nella prima serata di Canale 5, sono proposti gli appuntamenti Non farlo per me e Caduta libera di New Amsterdam. La serie, come di consueto, è visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

New Amsterdam Non farlo per me, regista e dove è girata

Non farlo per me e Caduta libera di New Amsterdam sono una produzione originale di Universal Television, Mount Moriah e Pico Creek Productions. I registi sono Ryan Eggold, Olenka Denysenko e Nestor Carbonell. La sceneggiatura, invece, è scritta da David Schulner, Aaron Ginsburg e Laura Valdivia.

Con la quinta stagione, New Amsterdam chiude definitivamente i battenti. Il titolo è composto da un totale di 13 puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 40 – 45 minuti. La trama è liberamente ispirata al romanzo Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital, scritto da Eric Manheimer. Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, a New York.

New Amsterdam Non farlo per me, la trama

Nel corso di Non farlo per me di New Amsterdam, Wilder prende in cura una sua vecchia conoscenza. Si tratta della dottoressa Clemons, sua mentore agli albori della carriera. La paziente è giunta in ospedale in quanto, da tempo, combatte contro il cancro.

Clemons, con l’occasione, spiega a Wilder di essere a lavoro su un progetto ambizioso: creare una Scuola di Medicina per non udenti. Inoltre, sceglie di fare al medico una proposta di lavoro.

Intanto, durante la puntata di New Amsterdam, il pronto soccorso accoglie la sorella del dottor Bloom. Le sue condizioni sono gravi: ha una overdose di narcotici.

Caduta libera, la trama

Oltre a Non farlo per me, il 28 giugno su Canale 5 c’è anche l’episodio Caduta libera di New Amsterdam. In esso, Helen ritorna a New York e chiede a Max un incontro. Il protagonista, sentendo tale richiesta, va nel panico e, pur di evitarla, organizza una gita fuori porta con i colleghi. Il viaggio nasconde delle insidie tanto pericolose quando imprevedibili. Infine, Reynolds effettua un intervento chirurgico al cervello del figlio di un vecchio amico dell’università.

New Amsterdam Non farlo per me, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati in Non farlo per me e Caduta libera di New Amsterdam.

Ryan Eggold : Max Goodwin;

: Max Goodwin; Janet Montgomery : Lauren Bloom;

: Lauren Bloom; Jocko Sims : Floyd Reynolds;

: Floyd Reynolds; Tyler Labine : Iggy Froome;

: Iggy Froome; Sandra Mae Frank: Elizabeth Wilder.