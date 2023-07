Chicago MED 6 luglio su Italia 1: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Mediaset, nelle scorse ore, ha ufficializzato la propria offerta di fiction per la stagione 2023-2024. Vari i titoli annunciati, che riguardano Canale 5.

Mediaset fiction 2023-2024, c’è Vanina Guarrasi

Tra le principali novità dell’offerta fiction di Mediaset per il 2023-2024 spicca Vanina Guarrasi. La serie ha come protagonista Giusy Buscemi, che arriva al Biscione fresca del successo ottenuto in Un passo dal cielo su Rai 1. Le riprese del prodotto si stanno svolgendo in queste settimane in Sicilia, a poca distanza da Catania.

Al centro della trama c’è Vanina Guarrasi, una donna giovane e brillante con una spiccata capacità di risolvere gli omicidi. Tuttavia, il personaggio principale deve affrontare un passato personale molto doloroso, che a distanza di anni continua a provocarle grosse sofferenze.

Bardot con Valentina Romani

Altra novità di rilievo nei palinsesti delle fiction Mediaset per il 2023-2024 è Bardot. Come intuibile già dal nome, l’intera produzione è dedicata a Brigitte Bardot. L’attrice, oggi 88 enne, è stata una delle icone del cinema mondiale, avendo lavorato con registi come Henri-Georges Clouzot e Edourd Molinaro. Interessante è il cast coinvolto in Bardot. Tra le protagoniste c’è Valentina Romani, interprete nota soprattutto per i ruoli di Vanessa e Naditza in La porta rossa e Mare fuori.

Atteso, poi L’Anima gemella con Daniele Liotti nel ruolo del medico Carlo Bontempi. Le riprese si sono svolte lo scorso autunno a Roma. Bontempi, nella trama, ha a che fare con una giovane truffatrice, che ruba dei soldi fingendo di avere dei poteri paranormali.

Mediaset fiction 2023-2024, La ragazza di Corleone

Altra fiction Mediaset in onda nel 2023-2024 è La ragazza di Corleone. La produzione, che ha nel cast Alessandro Fella e Rosa Diletta Rossi, ha come protagonista una ragazza che proviene da una famiglia mafiosa. Prova in tutti i modi a distaccarsi dalla malavita, ma sente il peso del cognome che porta.

Infine, tra le fiction di Mediaset del 2023-2024 spicca Il coraggio di Ilaria. Quest’ultima produzione è decisamente molto attesa. Nella narrazione è analizzata la storia di Stefano Cucchi, utilizzando, però, il punto di vista della sorella Ilaria. Quest’ultima, oggi senatrice per il Partito Democratico, ha combattuto per anni affinché la morte del fratello trovasse giustizia. Altre novità sono I Fantastici 5 con Raoul Bova e La voce che hai dentro con protagonista Massimo Ranieri.

Da segnalare, poi, le nuove puntate di Viola come il mare, fiction crime con Can Yaman e Francesca Chillemi, e Storia di una famiglia per bene con Giuseppe Zeno. Inoltre, Gabriel Garko torna sul set di una fiction del Biscione, essendo il protagonista di un progetto a cura di Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Il titolo, ad oggi provvisorio, è Se potessi dirti addio.