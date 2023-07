Che Todd ci aiuti serie Rai 2 in onda dal 17 luglio: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

La Promessa, soap opera del pomeriggio di Canale 5, prosegue la propria programmazione tv italiana nella settimana che va da lunedì 17 a venerdì 21 luglio. Gli episodi, come al solito, sono visibili in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

La Promessa 17 21 luglio, regista e dove è girata

La Promessa è una produzione di StudioCanal e Bambu Producciones. L’ideatore è Josep Cister Rubio e gli episodi sono andati in onda per la prima volta in Spagna nel gennaio del 2023. La regia della soap è a cura di Eva Bermudez De La Vega e Miguel Conde. La serie è ambientata nella Spagna del 1913 e le riprese si sono svolte a poca distanza da Madrid.

La Promessa 17 21 luglio, la trama

Durante La Promessa del 17 luglio, Alonso si confida con Romulo in merito ai problemi finanziari in cui versa la tenuta. I due, per cercare di risolvere la situazione, pensano di chiedere un prestito. Per portare a buon fine l’operazione, però, servirebbe un garante. Decidono, così, di chiedere al Barone se vuole ricoprire tale ruolo.

Quest’ultimo, dopo qualche riflessione, accetta. Tale decisione crea un’aspra discussione tra Cruz e Alonso. La prima, nel corso della puntata, decide di parlare dell’argomento con il padre, che minaccia di diseredarla.

Spoiler finale

La settimana de La Promessa dal 17 al 21 luglio prosegue nella giornata di mercoledì, quando Petra ospita in una delle stanze della servitù Padre Camillo. Quest’ultimo, inoltre, chiede alla protagonista di non dire nulla in merito alla presenza di Lope in cucina. Ne La Promessa giunge Salvador, amico di Lope che, dopo aver fatto una bella impressione su Don Romulo, è assunto come cameriere.

Il giovedì, però, Petra non accetta che Camillo lasci la tenuta. Mauro, invece, nota la complicità tra Leonor e Juan e comprende che il loro è un amore impossibile.

Infine, durante La Promessa del 21 luglio, Manuel bacia Jana e le confessa il suo amore. La protagonista, però, non riesce a rispondere a tale dichiarazione in quanto il momento romantico è interrotto dall’ingresso di Maria.

La Promessa 17 21 luglio, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati nelle puntate de La Promessa in onda da lunedì 17 a venerdì 21 luglio.

Ana Garces : Jana;

Jordi Coll : Tomas;

Eva Martin : Cruz;

Manuel Regueiro : Alonso;

Maria Castro : Pia;

Joaquin Climent : Romulo;

Arturo Sanchez : Manuel;

Carmen Flores : Simona;

Paula Losada : Jimena.