Chicago Fire 27 luglio su Italia 1: trama, cast, spoiler finale

Signora Volpe, serie crime di Canale 5, prosegue la propria messa in onda italiana nella prima serata di mercoledì 26 luglio, quando è in onda la puntata Segreti e sacrifici. L’appuntamento, il secondo stagionale, è visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

Signora Volpe Segreti e sacrifici, regista e dove è girata

Segreti e sacrifici di Signora Volpe è una produzione di Acorn TV e Cattleya. La miniserie è originale della Gran Bretagna, dove è stata prodotta a partire dal 2021. Le riprese, tuttavia, si sono svolte quasi interamente in Italia e, in particolare, nei territori tra il Lazio e l’Umbria.

I registi di Signora Volpe sono Mark Brozel e Dudi Appleton. La sceneggiatura, invece, è scritta da Sally Griffiths e Rachel Cuperman. La prima (e fino ad ora unica) edizione del titolo è composta da tre puntate. Queste, a loro volta, hanno una durata di circa 90 minuti. Il finale di stagione, salvo cambiamenti di palinsesto, è trasmesso su Canale 5 nel prime time di mercoledì 3 agosto.

Signora Volpe Segreti e sacrifici, la trama

Dopo gli eventi della scorsa settimana, in Segreti e sacrifici di Signora Volpe la protagonista Sylvia Fox sta cercando di ambientarsi in Italia. Nel frattempo, però, l’ex spia della Gran Bretagna è coinvolta in un nuovo, complicato caso di omicidio. I carabinieri della cittadina, infatti, ritrovano un cadavere. Lo scheletro di quest’ultimo, in particolare, è rinvenuto nei pressi di una importante area archeologica.

Spoiler finale

In Segreti e sacrifici di Signora Volpe, gli inquirenti guidati dal comandante Giovanni Riva lavorano per ricostruire l’identità della vittima. Una volta terminata tali analisi, le forze dell’ordine collegano il caso ad altri che sono avvenuti nel paese in passato.

In particolare, la vittima è in qualche modo legata alla sparizione di una donna e all’assassinio di un’altra persona. Per tutti, il principale sospettato è un eremita che vive in una località isolata, non molto lontana dal centro abitato. Sylvia, durante l’appuntamento di Signora Volpe, è però scettica in merito a questa ipotesi e lavora per scoprire la verità. Infine, la protagonista e il carabiniere Riva approfondiscono sempre di più la loro conoscenza.

Signora Volpe Segreti e sacrifici, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel secondo episodio della stagione di Signora Volpe, in onda il 26 luglio su Canale 5.

Emilia Fox : Sylvia Fox;

: Sylvia Fox; Isabel Vitale : Tara Fitzgerald;

: Tara Fitzgerald; Giovanni Riva : Giovanni Cirfiera;

: Giovanni Cirfiera; Jamie Barber : Adam;

: Adam; Imma Piro : Antonella Vitale;

: Antonella Vitale; Matteo Carlomagno: Matteo Vitale.