La ragazza e l’ufficiale il 6 agosto su Canale 5: trama, cast, spoiler finale

Un medico in famiglia, storica fiction della Rai, potrebbe tornare in onda con la stagione numero 11. A riaccendere le speranze dei tanti fan ci sono le parole della produttrice Veridiana Bixio e del protagonista Lino Banfi, che hanno svelato di essere a lavoro sul titolo.

Un medico in famiglia 11, la storia della fiction

Un medico in famiglia 11 sarebbe, senza ombra di dubbio, un graditissimo ritorno sulle reti della TV di Stato. Il titolo, prodotto da Rai Fiction, ha debuttato su Rai 1 nel lontano 1998.

Da quel momento sono stati prodotti 286 episodi, ottenendo da sempre ottimi ascolti. Nata da una idea di Carlo Bixio, Un medico in famiglia è la fiction Rai più longeva di sempre (eccezion fatta per le sitcom e le soap) e il suo successo è dovuto anche alla popolarità di uno dei suoi protagonisti, ovvero Nonno Libero, interpretato da Lino Banfi.

L’ultimo appuntamento, ad ora, è andato in onda nel mese di novembre 2016. Di recente, però, la fiction è sbarcata anche sulla piattaforma di intrattenimento streaming Netflix, che ha ridato alla produzione grande popolarità anche tra il pubblico più giovane.

Le parole della produttrice alimentano le speranze

Le speranze legate all’arrivo di Un medico in famiglia 11 sono alimentate dalla produttrice Veridiana Bixio. Quest’ultima, nelle scorse ore, ha rilasciato in merito un’importante dichiarazione all’Ansa: “Sto cercando di portare avanti un’idea che non sia una semplice rimpatriata, ma qualcosa di più, nello spirito di quella serie. Del resto, i fan lo stanno chiedendo da tempo”.

Un medico in famiglia 11 troverebbe anche l’accordo del già citato Lino Banfi. L’attore, subito dopo le parole della produttrice Bixio, ha dato il proprio consenso: “Sarei davvero felice di fare Un medico in famiglia 11. Da tempo, infatti, voglio dare un bel finale alla famiglia Martini. Mi fermano sempre in strada per chiedere di fare un nuovo capitolo della serie”.

Un medico in famiglia 11, il finale di serie potrebbe avere meno episodi

Lo stesso Lino Banfi ha ammesso di aver parlato di Un medico in famiglia 11 anche con Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction. A quest’ultima, l’attore ha voluto esporre i propri progetti: “Le ho spiegato che mi sarebbe piaciuto tornare ad interpretare Nonno Libero per un’altra, ultima stagione. Le ho anche detto che per raccontare un bel finale non sarebbe servito realizzare tredici puntate, ma che ne sarebbero bastate meno, quindi con dei costi minori. Credo si possa pensare di fare sei serate. Se davvero questa notizia fosse vera, sarebbe bellissimo ritrovarci tutti insieme. Aspetto una chiamata”.