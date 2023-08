Sei Sorelle, le trame dal 7 all’11 agosto

Condividi su

Nella settimana da lunedì 7 a venerdì 11 agosto, a partire dalle ore 15:45, Canale 5 propone dei nuovi episodi di My Home My Destiny. La soap, novità dei palinsesti estivi della rete, è visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

My Home My Destiny 7 11 agosto, regista e dove è girata

My Home My Destiny appartiene al genere drammatico ed è prodotta in Turchia da OGM Pictures. Il titolo originale è Dogdugun Ev Kaderindir ed è tratto da una storia vera. La trama, inoltre, è l’adattamento televisivo del bestseller Camdazi Kir, scritto dalla psicologa Gulseren Badayicioglu che, per comporlo, ha raccolto in un libro vari racconti di una sua paziente.

Il regista delle puntate in programmazione dal 7 all’11 agosto di My Home My Destiny è Cagri Bayrak. Gli sceneggiatori, invece, sono Selcan Ozgur, Eylem Canpolat, Doruk Erengul, Seray Sahiner e Firuze Engin. Le riprese si sono svolte a Istanbul. La soap è composta da due stagioni, per un totale di 139 episodi dalla durata di circa 45 minuti ciascuno.

M y Home My Destiny 7 11 agosto, la trama

In My Home My Destiny di lunedì, Mehdi sta vicino a Zeynep, che intanto vive un momento di difficoltà. Per questo, il protagonista tenta di convincerla a inseguire i propri sogni, proseguendo gli studi all’università per garantirsi un futuro migliore.

Il martedì, Benal parla con Cemile, alla quale svela di essere incinta. Inoltre, afferma che il padre è il già citato Mehdi. Cemile, ascoltando tali rivelazioni, suggerisce a Benal di non parlarne con nessuno, in quanto Mehdi è sposato.

In My Home My Destiny del 9 agosto, Zeynep svela alla madre il segreto di Benal. In seguito, le chiede di prenderla a lavorare come infermiera. Il tribunale, nel frattempo, concede l’affidamento di Kibrit ai due protagonisti.

Spoiler finale

Nell’appuntamento di giovedì 10 agosto di My Home My Destiny, Benal è sempre più gelosa per la vicinanza tra Mehdi e Zeynep. Cemile, a sua volta, è preoccupata per il comportamento di Benal e prova ad allontanarla dalla sua vita.

Infine, in My Home My Destiny dell’11 agosto, Kibrit è felice della sua nuova vita. Yasemin, però, non è entusiasta per il nuovo arrivo. Zeynep, invece, si prepara per partecipare alla Festa di Primavera.

My Home My Destiny 7 11 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nelle puntate di My Home My Destiny.

Demet Ozdemir : Zeynep;

Ibrahim Celikkol : Mehdi;

Zuhal Gencer : Sakine;

Sinan Demirer : Bayram;

Senan Kara : Nermin;

Nail Kirmizigul : Ekrem;

Engin Hepileri : Faruk;

Mujgan : Zeynper Kumral.