East New York, puntate 8 agosto su Rete 4: trama, cast, spoiler finale

Che Todd ci aiuti prosegue la propria messa in onda lunedì 7 agosto, quando Rai 2 propone le puntate Informatori segreti, Effetti collaterali e Viaggi astrali. Gli episodi, come di consueto, sono visibili in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Che Todd ci aiuti Informatori segreti, regista e dove è girata

Informatori segreti, Effetti collaterali e Viaggi astrali di Che Todd ci aiuti sono una produzione originale degli Stati Uniti, dove ha debuttato nel 2022 sul canale CBS con il titolo So help me Todd. Le società che hanno lavorato alla creazione del prodotto sono CBS Studios, Stage 29 Productions e The Elizabeth Diaries.

Il creatore di Che Todd ci aiuti è Scott Prendergast. Tra i registi degli episodi spiccano i nomi di Michael Spiller, Amy York Rubin e Robert Duncan McNeill. Gli sceneggiatori, invece, sono Lisa Kyonga Parsons, Andy Berman, Elizabeth J.B. Klaviter, oltre al già citato Prendergast.

La serie è composta, ad oggi, da un’unica stagione, formata a sua volta da 21 puntate dalla durata di circa 50 minuti ciascuna. La TV di Stato ne propone tre alla settimana, nella giornata del lunedì. Le riprese si sono svolte in Canada.

Che Todd ci aiuti Informatori segreti, la trama

Durante Informatori segreti di Che Todd ci aiuti, Margaret è impegnata in un complicato caso di omicidio. La protagonista, infatti, assiste una donna accusata di aver ucciso il marito. La vicenda è molto discussa nell’opinione pubblica, in quanto la vittima è un noto giornalista investigativo. La principale sospettata nega ogni coinvolgimento, ma le prove contro di lei sembrano schiaccianti.

Effetti collaterali e Viaggi astrali, le trame

In Effetti collaterali, invece, Margaret è svegliata in piena notte da una telefonata. Un suo vecchio cliente la prega di recarsi in tribunale per aiutare sua figlia, che è stata messa in stato di fermo con l’accusa di tentato omicidio. La ragazza, tuttavia, non ricorda nulla di quanto ha fatto nelle ore precedenti.

Oltre a Informatori segreti ed Effetti collaterali, Rai 2 propone il 7 agosto anche l’appuntamento Viaggi astrali di Che Todd ci aiuti. In esso, il Governatore dello Stato dell’Oregon si rivolge a Margaret per occuparsi di una fattoria che lui e la sorella hanno avuto in eredità.

Che Todd ci aiuti Informatori segreti, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante gli episodi di Che Todd ci aiuti.

Marcia Gay Harden : Margaret;

Skylar Astin : Todd;

Madeline Wise : Allison;

Tristen J. Winger : Lyle;

Inga Schlingmann: Susan.