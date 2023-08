Ascolta i fiori dimenticati serie tv Prime Video – trama, cast, finale

Condividi su

Mercoledì 9 agosto, in prima serata su Rai 2, termina la dodicesima stagione di Delitti in Paradiso con la puntata Scacco matto. L’appuntamento, come al solito, è visibile in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Delitti in Paradiso Scacco matto, regista e dove è girata

Scacco matto di Delitti in Paradiso è nato da una idea di Robert Thorogood. La puntata è una produzione originale della Red Planet Pictures, Atlantique Production, Kudos, BBC e France Television.

La trama di Delitti in Paradiso 12 è ambientata nell’immaginaria isola di Saint Marie. Quest’ultima, nella realtà, corrisponde a Guadalupa, atollo appartenente all’Arcipelago delle Antille Francesi dove si sono svolte le riprese.

In attesa di vedere il finale di stagione, i fan di Delitti in Paradiso possono tirare un sospiro di sollievo. La BBC, che produce il titolo, ha annunciato il rinnovo della serie per altre due stagioni, fino al 2025. Inoltre, spazio anche a due puntate speciali, che sono rilasciate in occasione delle festività natalizie.

Delitti in Paradiso Scacco matto, la trama

In Scacco matto di Delitti in Paradiso, i protagonisti devono indagare su un nuovo, complesso caso di omicidio che scuote la tranquilla comunità dell’isola. Con il procedere delle indagini, emerge una storia intricata, contraddistinta dalla presenza di segreti mai confessati e di vecchie tensioni non ancora sopite. Fa da sfondo a tutto questo la grande passione che tutti i coinvolti nella vicenda hanno per il mondo della musica.

Spoiler finale

Ma le indagini, in Scacco matto di Delitti in Paradiso, sono rese ancora più difficili dalla confusione in cui versa il protagonista Neville. Quest’ultimo è ancora provato per quanto è accaduto nelle scorse puntate. Inoltre, è convinto di non essere più un bravo poliziotto, essendo rimasto vittima dell’inganno orchestrato nei suoi confronti da Sophie.

Per tale motivo, il personaggio interpretato da Ralf Little valuta l’ipotesi di cambiare vita, lasciando il distintivo e abbandonando l’isola di Saint Marie. Decisivo, in tal senso, è l’esito di un faccia a faccia che Neville è determinato a chiedere a Sophie.

Delitti in Paradiso Scacco matto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nella puntata che chiude la dodicesima stagione di Delitti in Paradiso, visibile su Rai 2 nella prima serata del 9 agosto.

Ralf Little : Neville Park;

: Neville Park; Tahl Miles : Marlon Pryce;

: Marlon Pryce; Shantol Jackson : Naomi Thomas;

: Naomi Thomas; Ginny Holder : Darlene Curtis;

: Darlene Curtis; Kent Riley : Andrew Buckley;

: Andrew Buckley; Chelsea Edge : Sophie Chambe rs.