Squadra Speciale Cobra 11 il 10 agosto su Rai 2: trama, cast, spoiler finale

Italia 1, nella seconda serata di giovedì 10 agosto, propone le puntate Rapporti personali e Mentire non protegge dalla verità di Chicago MED. Gli appuntamenti, come al solito, sono visibili in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

Chicago MED Rapporti personali, regista e dove è girata

Le puntate Rapporti personali e Mentire non protegge dalla verità di Chicago MED sono una produzione originale della Wolf Entertainment e della Universal Television. Gli ideatori e produttori del titolo sono Dick Wolf e Matt Olmstead.

I registi degli episodi sono Nicole Rubio e Oz Scott. Gli sceneggiatori, invece, sono Diane Frolov, Andrew Schneider e Safura Fadavi. Le riprese si sono svolte a Chicago, dove la serie è ambientata. In totale, la settima stagione del titolo è composto da ventidue appuntamenti. Ognuno di questi ha una durata di circa 45 minuti.

C hicago MED Rapporti personali, la trama

In Chicago MED del 10 agosto, Dylan aiuta una paziente molto particolare. Si tratta della figlia di un noto boss della mafia serba. Intanto, nella struttura giunge una nonna che, disperata, si appella ai protagonisti per salvare sua nipote. Quest’ultima, come appurato in seguito con gli esami clinici, necessita di un trapianto di fegato.

Nel frattempo, nel corso dell’appuntamento Rapporti personali, Halstead e Taylor si prendono cura di una vecchia conoscenza di Maggie. Infine, il dottor Choi riceve alcune notizie molto delicate in merito a suo padre.

Mentire non protegge dalla verità, la trama

Oltre a Rapporti personali, il 10 agosto è in onda anche l’episodio Mentire non protegge dalla verità di Chicago MED. In esso, Pamela dovrebbe operarsi a una mano, ma non sembra intenzionata ad affrontare un intervento chirurgico.

Dylan ed Ethan, invece, curano Sam, un agente di polizia rimasto ferito mentre era in servizio. Halstead e Asher, poi, chiedono aiuto al collega Marcel per occuparsi di un caso molto delicato, che coinvolge una ragazza in stato di gravidanza. Infine, Charles e Taylor lavorano insieme per effettuare una diagnosi.

Chicago MED Rapporti personali, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso delle due puntate di Chicago MED, nei palinsesti di Italia 1 nella seconda serata del 10 agosto.

Nick Gehlfuss : Will Halstead;

Torrey DeVitto : Natalie Manning;

Brian Tee : Ethan Choi;

Marlyne Barrett : Maggie Campbell;

Epatha Merkerson : Sharon Goodwin;

Oliver Platt : Daniel Charles;

Guy Lockard : Dylan Scott;

Kristen Hager: Stevie Hammer.