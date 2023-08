La ragazza e l’ufficiale puntate 20 agosto su Canale 5: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Rai 2, a partire da mercoledì 13 settembre, propone in prima serata la fiction The Reunion. La serie appartiene al genere thriller ed è visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

The Reunion, regista e dove è girata

The Reunion rientra tra le produzioni curate nella cosiddetta Alleanza Europea tra le televisioni di Stato italiana, francese e tedesca. Di conseguenza, oltre che da Make It Happen Studio, la serie è il frutto della collaborazione con Rai Fiction, ZDF e France Télévisions. Il regista della fiction è Bill Eagles, che ha lavorato a titoli come Cold Case, Gotham, CSI Crime Scene Investigation e Terminator: The Sarah Connor Chronicles. La sceneggiatura, invece, è scritta da Marston Bloom.

La prima stagione di The Reunion è composta da sei episodi. Questi, a loro volta, hanno durata di circa 50 minuti. Con ogni probabilità, Rai 2 ne trasmette due alla settimana. La trama, ambientata nella Riviera Francese, è liberamente ispirata al best seller La jeune fille et la nuit, scritto da Guillame Musso. Le riprese si sono svolte tra l’Italia e la Francia.

The Reunion, la trama

Al centro della trama di The Reunion c’è Vinca Rockwell. Quest’ultima, nel 1996, è una studentessa delle scuole superiori. Non appena giungono le vacanze di Natale, Rockwell coglie l’opportunità per fuggire in compagnia del suo docente di filosofia. I due, infatti, hanno una relazione sentimentale segreta. Passano venticinque anni, ma di Rockwell e dello stimato professore si sono perse le tracce.

Spoiler finale

Durante la vicenda raccontata da The Reunion hanno un ruolo fondamentale anche i personaggi di Thomas, Fanny e Maxime, migliori amici di Vinca che custodiscono un tremendo segreto. Dopo aver terminato il liceo e conseguito il diploma, i tre hanno smesso di frequentarsi e hanno tentato di dimenticare quanto accaduto.

La situazione cambia dopo che Thomas, Fanny e Maxime sono costretti a rivedersi in occasione di una rimpatriata scolastica, organizzata a venticinque anni di distanza dalla fine degli studi. In tale contesto, durante The Reunion, i tre apprendono una notizia importante, che potrebbe mettere a rischio il loro segreto.

The Reunion, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di The Reunion, nuova fiction in arrivo su Rai 2 dal 13 settembre.

Ivanna Sakhno : Vinca Rockwell;

: Vinca Rockwell; Ioan Gruffudd : Thomas Degalais;

: Thomas Degalais; Gregory Fitoussi : Maxime Biancardini;

: Maxime Biancardini; Dervla Kirwan : Annabelle Degalais;

: Annabelle Degalais; Vahina Giocante : Fanny Brahimi;

: Fanny Brahimi; Rupert Graves : Richard Degalais;

: Richard Degalais; Shemss Audat : Manon Agostini;

: Manon Agostini; Salome Gunnarsdottir: Alexis Deville.