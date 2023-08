My Home My Destiny, le trame dal 21 al 25 agosto

Condividi su

Canale 5 propone nuovi episodi della soap My Home My Destiny in onda eccezionalmente da lunedì 21 a sabato 26 agosto. Gli appuntamenti, come di consueto, sono trasmessi anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

My Home My Destiny 21 26 agosto, regista e dove è girato

My Home My Destiny appartiene al genere drammatico ed è prodotta in Turchia da OGM Pictures. Il titolo originale è Dogdugun Ev Kaderindir ed è tratto da una storia vera. La trama, inoltre, è l’adattamento televisivo del bestseller Camdazi Kir, scritto dalla psicologa Gulseren Badayicioglu che, per comporlo, ha raccolto in un libro vari racconti di una sua paziente.

Il regista delle puntate di My Home My Destiny è Cagri Bayrak. Gli sceneggiatori, invece, sono Selcan Ozgur, Eylem Canpolat, Doruk Erengul, Seray Sahiner e Firuze Engin. Le riprese si sono svolte a Istanbul. La soap è composta da due stagioni, per un totale di 139 episodi dalla durata di circa 45 minuti ciascuno.

My Home My Destiny 21 26 agosto, la trama

Nel corso di My Home My Destiny del 21 agosto, Sultan e Camile vengono a sapere che Benal si è trasferita a casa di Nermin. Le due sono infuriate con lei perché, tempo prima, aveva chiesto loro del denaro che però non ha mai restituito.

Il martedì, poi, Faruk continua a corteggiare Emine. Lui, in particolare, la invita a cena a casa sua e, complice anche il vino bevuto, si confessano i sentimenti che provano l’uno per l’altra. Tra Medhi e Zeynep c’è ancora tensione, in quanto la seconda non lo riesce a perdonare per il passato con Benal.

Le trame dal mercoledì al venerdì

La settimana dal 21 al 26 agosto di My Home My Destiny va avanti mercoledì. Medhi è coinvolto in una rissa ed è accoltellato. Si trova in gravi condizioni di salute e subisce una operazione di emergenza.

Il giovedì, Zeynep cerca di reperire del sangue compatibile con quello di Medhi da poter utilizzare in caso di trasfusione. La protagonista, però, deve fronteggiare la furia di Mujgan, che l’aggredisce e le dà la colpa per ciò che è avvenuto. Nell’episodio del venerdì, il quartiere si mostra solidale con Medhi, che è in terapia intensiva.

La settimana termina sabato 26 agosto. In tale episodio, le condizioni di Medhi peggiorano, al punto che il medico fa dare a Zeynep il suo ultimo saluto. In tale contesto, però, il personaggio principale si risveglia miracolosamente.

My Home My Destiny 21 26 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati in My Home My Destiny.

Demet Ozdemir : Zeynep;

Ibrahim Celikkol : Mehdi;

Zuhal Gencer : Sakine;

Sinan Demirer : Bayram;

Senan Kara : Nermin;

Nail Kirmizigul : Ekrem;

Engin Hepileri : Faruk;

Mujgan: Zeynper Kumral.