East New York il 22 agosto su Rete 4: trama, cast, spoiler finale

East New York, serie tv appartenente al genere poliziesco, torna in onda nel prime time di Rete 4 martedì 22 agosto, quando sono proposte le puntate Meglio servito freddo e Statistiche e realtà. Gli episodi, come al solito, sono trasmessi anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

East New York Meglio servito freddo, regista e dove è girato

East New York è una produzione originale di Warner Bros Television, Wonder Street Entertainment, Play Well Entertainment e Clothesline Productions. La serie appartiene al genere poliziesco ed è andata in onda per la prima volta sul canale statunitense CBS, che l’ha trasmessa a partire da ottobre 2022.

I creatori di East New York sono Mike Flynn e William Finkelstein (Law & Order). La regia, invece, è a cura di Michael M. Robin, che ha lavorato a titoli molto noti come Rizzoli & Isles e Dallas. La prima ed unica stagione della produzione seriale è composta da 21 puntate. Ognuna di queste ha una durata di circa 50 minuti.

East New York Meglio servito freddo, la trama

Durante Meglio servito freddo di East New York, i protagonisti sono chiamati ad intervenire nei pressi di un supermercato. Non appena il negozio ha aperto i battenti, infatti, è avvenuta una aggressione e un uomo è rimasto ferito gravemente.

Gli inquirenti, nel corso dell’appuntamento, iniziano le indagini per rintracciare l’identità e il nascondiglio degli aggressori. L’inchiesta, però, è più complessa del previsto. Morales, nel tentativo di dare una svolta alla vicenda, ricostruisce il passato della vittima. Così facendo, scopre alcune circostanze decisamente interessanti, che potrebbero permettere di risolvere il caso.

Statistiche e realtà, la trama

Oltre a Meglio servito freddo, il 22 agosto su Rete 4 è in onda anche la puntata Statistiche e realtà di East New York. In essa, le forze dell’ordine, dopo una segnalazione, si recano là dove, poche ore prima, si è svolta una festa. Quattro dei partecipanti al party, però, hanno fatto uso di droghe e sono finiti in overdose. Il lavoro degli agenti guidati da Regina Haywood è ostacolato dalla DEA, agenzia federale antidroga degli Stati Uniti.

East New York Meglio servito freddo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante le puntate di East New York in onda nel prime time di Rete 4 il 22 agosto.

Amanda Warren : Regina Haywood;

Kevin Rankik : Tommy Killian;

Elizabeth Rodriguez : Crystal Morales;

Richard Kind : Stan Yenko;

Jimmy Smits : John Suarez;

Olivia Luccardi: Brandy Quinlan.